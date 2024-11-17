快訊／台中大福公園男子倒長椅死亡　民眾嚇壞急報警

▲台中西屯區大福公園傳出一名男子陳屍長椅上。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區大福公園今（17）日上午10時許傳出一起死亡案件，有民眾發現一名年約50歲男子倒臥公園內，向警消人員通報路倒，救護人員到場時，發現男子已經明顯死亡，交由警方處置，詳細死亡原因要待檢警相驗釐清。初步了解，男子疑似是當地街友，臉色發黑，側倒在長椅上。

大福公園位在西屯區長安路上，腹地不大，為地方小型公園，與大福里福德祠緊鄰，是當地民眾休憩去處，不料今早有人發現男子倒臥公園內長椅子上，已經死亡。