陸「老牌國貨」洗面乳遭投訴含「殺蟲禁物」　上海藥監局：無違規

▲百雀羚多年前生產的洗面乳被消費者投訴含禁用原料「圓葉牽牛提取物」。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸老字號品牌國貨「百雀羚」生產的一款洗面乳9月遭消費者投訴，該產品添加大陸官方標準禁用的原料「圓葉牽牛提取物」。輿論熱議後，上海市藥品監督管理局11月14日對其正式立案調查，百雀羚也隨即發聲明澄清指，相關產品是在2021年5月，官方列為禁用原料前生產，之後已調整配方，不存在違法添加禁用原料的行為。

《中國新聞週刊》報導，上海市藥監局經立案調查，未發現上海百雀羚日用化學有限公司委託上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產的百雀羚水嫩淨透精華潔面乳（配方升級）（限用日期：20241105，批號：3R06YV11)存在違反《化妝品監督管理條例》及禁限用原料管理規定的情況。

據此，百雀羚的「原料風波」危機暫告一段落，不過，外界也好奇，被列為禁用原料的「圓葉牽牛提取物」究竟是「何方神聖」？

公開資訊顯示，圓葉牽牛為一年生纏繞草本植物，花冠呈喇叭狀，與一般牽牛植物的最大區別是葉片形狀。一般牽牛植物的葉子有三個分岔，圓葉牽牛的葉子則呈圓心形或寬卵狀心形。

圓葉牽牛雖具有一定的中藥價值，主要用來治療便秘等疾病，但部分研究顯示，圓葉牽牛具有一定的毒性，可以用來殺蟲，實驗結果顯示，利用有機溶劑從圓葉牽牛不同部位提取的物質，對實驗用的小菜蛾都有一定殺傷力，其中，長期作為藥用的牽牛子效果最為明顯。

因此，大陸國家藥監局在2021年更新的《化妝品禁用植（動）物原料目錄》中，將「圓葉牽牛」列入，還特別註明「化妝品禁用原料包括但不僅限於化妝品禁用植（動）物原料中物質」，使得圓葉牽牛被徹底移出大陸化妝品市場。