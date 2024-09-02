大陸「毒枸杞」加工黑幕曝光！　製作商：工業硫磺燻過才漂亮

記者廖翊慈／綜合報導

青海格爾木多家枸杞工廠近日遭央視爆出，在生產枸杞的過程中，存在使用焦亞硫酸鈉進行「提色增艷」的情況。有加工商透露，枸杞中加入焦亞硫酸鈉的根本目的，是把品相不好的枸杞賣出去，多賺錢。

據《央視財經》報導，《海西蒙古藏族自治州促進枸杞產業發展條例》裡明確規定，生產、加工枸杞及其產品過程中，禁止使用焦亞硫酸鈉及其替代品。

▲▼毒枸杞。（圖／翻攝自微博／央視財經）

央視記者在農場水渠邊，偶遇加工商正在使用焦亞硫酸鈉，在與對方的交談中得知，頭茬和二茬枸杞不用使用太多焦亞硫酸鈉，加多了容易顯得假，三茬枸杞成熟時，天氣轉涼，需要大量使用焦亞硫酸鈉，才能確保枸杞外觀艷麗。

有加工商坦言，他們都知道焦亞硫酸鈉不讓加，格爾木市也每年都查，但後來發現不加會虧錢，乾脆也開始放焦亞硫酸鈉了。

▲焦亞硫酸鈉洗過的枸杞。（圖／翻攝自微博／央視財經）

甘肅靖遠的枸杞種植面積約28萬畝，遍布全縣14個鄉鎮。這裡村莊的廠商們表示，新鮮的枸杞摘下來後，也要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。

廠商們強調，「但要是一下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，這時就只能用殺手鐧『燻硫磺』，為了節省成本會選用工業硫磺，除了下雨之外，8月甘肅的氣溫就很低了，溫度低、陽光不好也會影響枸杞的品質，解決方法還是硫磺。」

▲硫磺燻製枸杞。（圖／翻攝自微博／央視財經，上同）

工業硫磺不能用作食品加工。固體工業硫磺，有塊狀、粉狀、粒狀和片狀等，呈黃色或淡黃色；硫磺有毒，且含有大量的砷，人一旦食用，容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害。

央視記者表示，燻製的棚光是挑開一個口，就瞬間吸入了大量刺激性氣體，呼吸困難、淚流不止，只要稍微靠近，就會被刺鼻的味道嗆到，難受不已。

村裡一些偶爾參與枸杞燻製的村民也坦言，他們通常是下午搭棚、晚上燻製、第二天白天晾曬。直到八月底，用工業硫磺熏制枸杞的行為，每天都在靖遠縣的幾個鄉鎮上演，白天採摘、下午搭棚、晚上熏制、第二天晾曬。

▲流入市面的毒枸杞。（圖／翻攝自微博／央視財經）

對於這些用工業硫磺燻製的枸杞，賣到了哪裡？加工商表示，這些硫磺枸杞有的進了火鍋店、藥行，有的進了茶包，還有的被製成了枸杞酒。

央視記者將在靖遠縣購買到的枸杞樣本，送到了寧夏國際枸杞交易中心品質檢測站進行了檢測。檢測結果顯示，11個枸杞樣本，依《食品添加劑使用衛生標準》檢驗得出，根據每公斤小於等於100毫克的判定限值，判定結果全部不合格。

報導指出，對於涉嫌違法使用工業硫磺燻製食品的加工戶，一經查實，將移送司法機關依法追究刑事責任‌。