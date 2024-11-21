被傳是謝宜容娘家　西螺「御鼎興」拿戶口名簿澄清

記者王悉宇／雲林報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，一度外傳娘家是西螺知名手工柴燒醬油品牌「御鼎興」，造成名譽嚴重影響，品牌二代業者謝裕讀昨（20）日深夜受訪，出面澄清家族與謝宜容完全無干係，家族從未有這個人，並拿出戶口名簿自清。

▲「御鼎興」名譽受嚴重影響，品牌二代業者謝裕讀昨出面澄清家族與謝宜容完全無干係，並拿出戶口名簿自清。（圖／記者王悉宇翻攝）

品牌二代業者謝裕讀出示戶口名簿，在西螺民意代表廖本雄的陪同下接受媒體訪問，謝裕讀苦笑說明，「我們家沒有這個人」，我有兩個兒子名字是謝宜澂、謝宜哲，名字是我取的，意外受到勞動部事件波及，相當難過，影響很大，若不趕緊澄清恐「傷及無辜」。

接到許多關心電話詢問，一直在澄清與謝宜容無關、家裡沒這個人，謝裕讀說，我只有兩個兒子、沒有女兒，甚至家族中完全無這個人，真的很冤枉，品牌就是接續家族傳承默默耕耘，也不是望族。民意代表廖本雄表示，與謝裕讀一家是家族親戚，他們一直殷實從事傳產，為地方在地特色發展，線遭到無妄之災，所以特別希望藉媒體澄清。

品牌三代謝宜澂受訪表示，從20日起開始接到電話、網路被關心與勞動部事件相關聯，已經對我們造成悉當大困擾，雖然在傍晚於臉書緊急發了聲明，但擴散程度遠不足能確實讓民眾知道，所以正式藉由媒體澄清。

疑似與哥哥的名字都恰巧都僅差末字不同，背景相似且都在雲林、都是相同傳統產業，所以要特別澄清，我們在地方默默做事我們與新聞事件的人是沒有任何關係的。