雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」　價格有望更親民

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量為全國之冠，開始出現曬烏魚子景象，今年氣候暖化，口湖鄉製作烏魚子時間晚近半月，不過首波開殺發現，因「結卵」情況佳、魚卵偏大，業者預估今年烏魚子品質佳。雲林區漁會表示，今年養殖烏魚子價格與去年無相差平均每斤950元，野生烏魚子由於先前捕撈充足，兩者供貨無虞。

▲烏魚產季來臨，雲林縣口湖鄉開始出現曬烏魚子景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）



口湖鄉蚵寮、金湖、台子、下崙地區都是烏魚子加工主要地區，每年10月底至隔年農曆春節前，都能在各處看見曬烏魚子的畫面，為冬季「限定美景」。業者將烏魚載到加工地，放下車斗的剎那成千上萬隻烏魚傾洩而下，「職業殺手」4人一組成一線，從剖肚、取卵等步驟，平均10秒鐘就完成，殺手們看著取出的魚卵，分大讚「今年比較大片」。

口湖鄉水產養殖第22班長李欣記表示，由於氣候暖化，今年烏魚熟成大約晚近半月左右，不過東北季風提高結卵率，今年烏魚卵普遍偏大品質佳；口湖鄉烏魚產銷班第6班長曾煥佾預估，養殖烏魚大約這10天左右將進入高峰期，一天許能處理數萬隻烏魚，所以吃烏魚也「正對時」，就連今年看來烏魚子也較去年比更飽滿。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年養殖烏魚子價格與去年相較並無差異，維持每台斤950元左右，另外野生烏魚子，今年清明期間捕撈存量充足，較大片的烏魚子也比往較容易買到，估計野生烏魚子價格比去年還親民，「貨量夠、烏魚子規格大，絕對能讓大家度過充滿海味的過年」。