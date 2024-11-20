　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」　價格有望更親民

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量為全國之冠，開始出現曬烏魚子景象，今年氣候暖化，口湖鄉製作烏魚子時間晚近半月，不過首波開殺發現，因「結卵」情況佳、魚卵偏大，業者預估今年烏魚子品質佳。雲林區漁會表示，今年養殖烏魚子價格與去年無相差平均每斤950元，野生烏魚子由於先前捕撈充足，兩者供貨無虞。

▲▼ 烏魚產季來臨，雲林縣口湖鄉開始出現曬烏魚子景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲烏魚產季來臨，雲林縣口湖鄉開始出現曬烏魚子景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

口湖鄉蚵寮、金湖、台子、下崙地區都是烏魚子加工主要地區，每年10月底至隔年農曆春節前，都能在各處看見曬烏魚子的畫面，為冬季「限定美景」。業者將烏魚載到加工地，放下車斗的剎那成千上萬隻烏魚傾洩而下，「職業殺手」4人一組成一線，從剖肚、取卵等步驟，平均10秒鐘就完成，殺手們看著取出的魚卵，分大讚「今年比較大片」。

▲▼ 烏魚產季來臨，雲林縣口湖鄉開始出現曬烏魚子景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

口湖鄉水產養殖第22班長李欣記表示，由於氣候暖化，今年烏魚熟成大約晚近半月左右，不過東北季風提高結卵率，今年烏魚卵普遍偏大品質佳；口湖鄉烏魚產銷班第6班長曾煥佾預估，養殖烏魚大約這10天左右將進入高峰期，一天許能處理數萬隻烏魚，所以吃烏魚也「正對時」，就連今年看來烏魚子也較去年比更飽滿。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年養殖烏魚子價格與去年相較並無差異，維持每台斤950元左右，另外野生烏魚子，今年清明期間捕撈存量充足，較大片的烏魚子也比往較容易買到，估計野生烏魚子價格比去年還親民，「貨量夠、烏魚子規格大，絕對能讓大家度過充滿海味的過年」。

▲▼ 烏魚產季來臨，雲林縣口湖鄉開始出現曬烏魚子景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
江坤宇首闖東蛋驚呼：像打電動　李凱威期待成另類主場
複賽賽程超不利？曾總、選手都說沒問題：先攻後攻都一樣
23歲女馬桶尖叫產女　女嬰送醫不治
外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本
司機員猝死駕駛艙　台鐵回應了
卓榮泰：勞動部霸凌案送檢調釐清　各部會霸凌案一週內調查完成
快訊／何佩珊又哭了！　淚喊「要請辭」
「台版新垣結衣」不忍了！　向警方報案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市府團隊拜會鐵道局長　視察台南市區鐵路地下化

台灣特有種「雞狗乖」竹雞疑遭獵殺販賣　農業處要查！

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」　價格有望更親民

溫暖接住失依兒少！新北首辦感恩會　向313位兒少安置英雄致敬　

善心企業團體送暖雲林家扶歲末園遊會　仍缺3成！盼各界慷慨解囊

「妳帳號涉洗錢」假刑警騙屏東婦匯27萬5　枋寮警成功攔詐

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

米街廣安宮建醮慶成　傳統藝術再現府城風華

林百貨摩登大遊行「台南400 囍事滿載」　12月7日熱鬧登場

台南重大職災人數逐年下降　黃偉哲：落實預防演練建構友善安全職場

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

台南市府團隊拜會鐵道局長　視察台南市區鐵路地下化

台灣特有種「雞狗乖」竹雞疑遭獵殺販賣　農業處要查！

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」　價格有望更親民

溫暖接住失依兒少！新北首辦感恩會　向313位兒少安置英雄致敬　

善心企業團體送暖雲林家扶歲末園遊會　仍缺3成！盼各界慷慨解囊

「妳帳號涉洗錢」假刑警騙屏東婦匯27萬5　枋寮警成功攔詐

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

米街廣安宮建醮慶成　傳統藝術再現府城風華

林百貨摩登大遊行「台南400 囍事滿載」　12月7日熱鬧登場

台南重大職災人數逐年下降　黃偉哲：落實預防演練建構友善安全職場

台灣捐3200萬給APEC！　資助「人類安全」等4大領域倡議

屏東長治民宅驚見「剩白骨遺體」　疑為借住的48歲女子

「高雄版信義計畫區」買氣砍半　在地：終於不用再搶

遭藍委爆「關切輕生案遭勞動部施壓」　李宇翔：我一切坦坦蕩蕩

29歲陸抗癌部落客「一隻羊吖」去世　她生前掙扎寫下：不甘心

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.20～11.26

卓榮泰稱「謝宜容兩大過最重免職」　游淑慧質疑：假嚴懲、真熄火

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.20～11.26

江坤宇首闖東蛋驚呼：像打電動　李凱威期待成另類主場

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.20～11.26

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

李多慧開箱新北歡樂耶誕城　夢幻神秘光影場景超好拍

高鐵台南站將建空橋接三井outlet　遭質疑圖利

11歲童外出未歸　潮州警1小時後找回

金山吃花蟹4隻6000！客嚇：以後吃龍蝦

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

2025台灣燈會　綠營批市府預算細項說明不清

政院核定紅單補助85%　花蓮0403災民終可重建家園

表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

2024客庄找茶文化季啟動　四大活動迎客

搶攻聖誕商機　「大江」吃喝玩樂購一站全包

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合阿嬤就業

更多熱門

相關新聞

善心企業團體送暖雲林家扶歲末園遊會　經費仍缺3成

善心企業團體送暖雲林家扶歲末園遊會　經費仍缺3成

雲林家扶中心將於12月8日舉辦「家扶55幸福扇FUN歲末園遊會」。嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今（20）日在雲林縣長張麗善見證下，各捐贈20萬助雲林家扶歲末園遊會，由雲林家扶主委陳燦勳、蔡銘貴委員代表受贈並致贈感謝狀，期待各界拋磚引玉，慷慨解囊，助1000多個扶助家庭能溫暖喜迎新年。

雲林土地公廟香油錢遭竊　廟方PO竊賊影像

雲林土地公廟香油錢遭竊　廟方PO竊賊影像

深夜利剪刺死母姊2人　思覺失調女二審仍判14年

深夜利剪刺死母姊2人　思覺失調女二審仍判14年

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

2024與神同行遊雲林抽獎　今抽出大獎幸運兒

2024與神同行遊雲林抽獎　今抽出大獎幸運兒

關鍵字：

雲林口湖烏魚子產季

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面