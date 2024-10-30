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女分手揪3男鐵鎚圍毆前任　氣喊「打死他」下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

女子小芸（化名）與A男原本是男女朋友關係，分手之後，她竟在2021年10月間找來3名男子，讓3男以徒手、手持老虎鉗、鐵鎚等方式毆打A男，她甚至在旁邊喊了一句「打死他」。新北地院法官日前審理此案，並依傷害罪、毀損罪判處小芸有期徒刑3個月、拘役50日，皆可易科罰金。

鐵鎚,槌子,工具,（圖／CFP）

▲小芸分手之後，竟找人持鐵鎚等物品毆打前男友。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，小芸與A男因故相處不睦而分手，她竟心生不滿，在2021年10月間找來3名真實姓名不詳的成年男子，由她手持鑰匙進入A男住處，接著對3男大喊一聲「打死他」，放任3男以徒手、手持老虎鉗、手銬、鐵鎚等方式毆打A男。

A男不僅被打傷，家中的電風扇、電腦等物品也被砸壞，事後就醫檢查確認受有頭部挫傷、頭皮挫擦傷併表淺撕裂傷0.7公分與左前臂挫傷等傷害，憤而報警提告。小芸到案之後矢口否認犯行，還辯稱3男的行為與她無關，她只是回去拿衣服而已。

不過，新北地院法官檢視監視器錄影光碟等證據之後，並未採信小芸的說詞，考量到她僅因口角糾紛就找人傷害A男，破壞A男家中的物品，最終雖然改口坦承犯行，但至今未與A男達成和解或調解，因此依傷害罪判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依毀損罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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