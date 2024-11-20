打造反無人機天羅地網　中國電科「天穹」反無體系成功出口

▲中國電科28所「天穹」綜合反無人機作戰體系。（圖／翻攝自中國電科官網，下同。）

軍武中心／綜合報導

應對防不勝防的小型或微型無人機，中國電科28所「天穹」綜合反無人機作戰體系，被陸媒譽為以「火眼金睛」打造反無人機天羅地網，在一輛電子對抗車上完成探測到攔截火力打擊網。據了解，該系統已經實現大陸國產反無裝備的出口。

《環球時報》報導，「天穹」綜合反無人機作戰體系，就是將雷達、光電、電子偵測等多種探測手段，與激光、微波、電子幹擾、導航誘騙、高炮、防空導彈等多樣化的攔截手段結合起來，再根據不同場景的特點，靈活編配和綜合運用各類有源、無源探測資源及軟硬殺傷手段，建立分布式探測網和協同火力打擊網。

對於不同類型的無人機目標，天穹反無系統也針對性準備了不同的應對手段，其中電子干擾、導航誘騙主要用於切斷小型或微型無人機的控制手段，使其失效墜毀；激光武器反應速度快、精度高，適合擊落中小型的單一目標；微波武器距離遠、抗干擾強、可以有效應對集群目標。此外，再結合防空導彈、近程彈炮和便攜式導彈，攔截多種類的來襲空中目標。

中國電科指出，天穹反無作戰體系下的裝備有固定式、機動式、便攜式、一體式等多種形態，可以滿足定點防護、臨機布設、機動伴隨等多種場景下作戰需求，具備自動校準、自主學習等場景快速適應與優化能力，支撐各類場景下裝備靈活編配和反無能力的快速生成。

另一方面，在上屆珠海航展大放光彩的激光反無武器，今年也推出新型號再度亮相，航天科工集團新型LW-60激光防禦武器系統，主要用於要地、軍營及行軍防空，既可以對無人機實施硬殺傷，也可干擾或致盲光電設備。

根據現場解說立牌的數據顯示，LW-60激光防禦武器系統對無人機的硬殺傷距離不小於6公里，對光電設備的干擾或致盲距離不小於10公里，相比過去在國際市場已有不小知名度的的LW-30「寂靜狩獵者」激光武器系統，其作戰半徑明顯有大幅度提升。