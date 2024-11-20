台美21世紀貿易倡議首批協定年底生效　二階段要等川普上任

▲行政院政務委員楊珍妮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」已於2023年完成第一階段協定簽署，待美國國會授權後生效。對此，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮20日在APEC代表團返國記者會上表示，首批協定可在今年底生效，第二階段談判，要等川普新政府上任後，再來看後續發展。

亞太經合會（APEC）雙部長年會上，美國貿易代表戴琪與我國行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮舉行雙邊會談。楊珍妮20日表示，我方感謝大使長期支持，共同完成首批協定，這個協定可以在今年底生效；不過她也說，因為美國總統大選，雙方對於21世紀談判沒有第二階段深度討論，所以要等新政府上任後，再看後續發展。

至於CPTPP（跨太平洋夥伴協定），楊珍妮表示，除了利用雙邊機會跟參加會議期間，跟多數成員表達，台灣準備好了，希望各成員不要有政治考量，台灣準備好是「遵守高標準」，從跟美方談21世紀可以顯示，台灣可以有比CPTPP更高的標準，在WTO跟國際間雙邊投資協定中，都沒有任何案子進入訴訟，所以各會員國對於台灣的努力表達肯定，也希望台灣多多跟所有會員溝通。

另外，APEC領袖代表林信義則表示，我方在跟日本首相石破茂會談時，日方也表示CPTPP可以支持台灣加入。林信義表示，除了盤點所有進入CPTPP的資格，台灣已經準備好了之外，也要強調台灣可以對組織帶來什麼樣的貢獻。他說，這很重要，重要還是實力，要讓大家覺得台灣應該加入，「回到原點，實力，就是這件事」。

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）