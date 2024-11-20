　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美21世紀貿易倡議首批協定年底生效　二階段要等川普上任

▲行政院政務委員楊珍妮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員楊珍妮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」已於2023年完成第一階段協定簽署，待美國國會授權後生效。對此，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮20日在APEC代表團返國記者會上表示，首批協定可在今年底生效，第二階段談判，要等川普新政府上任後，再來看後續發展。

亞太經合會（APEC）雙部長年會上，美國貿易代表戴琪與我國行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮舉行雙邊會談。楊珍妮20日表示，我方感謝大使長期支持，共同完成首批協定，這個協定可以在今年底生效；不過她也說，因為美國總統大選，雙方對於21世紀談判沒有第二階段深度討論，所以要等新政府上任後，再看後續發展。

至於CPTPP（跨太平洋夥伴協定），楊珍妮表示，除了利用雙邊機會跟參加會議期間，跟多數成員表達，台灣準備好了，希望各成員不要有政治考量，台灣準備好是「遵守高標準」，從跟美方談21世紀可以顯示，台灣可以有比CPTPP更高的標準，在WTO跟國際間雙邊投資協定中，都沒有任何案子進入訴訟，所以各會員國對於台灣的努力表達肯定，也希望台灣多多跟所有會員溝通。

另外，APEC領袖代表林信義則表示，我方在跟日本首相石破茂會談時，日方也表示CPTPP可以支持台灣加入。林信義表示，除了盤點所有進入CPTPP的資格，台灣已經準備好了之外，也要強調台灣可以對組織帶來什麼樣的貢獻。他說，這很重要，重要還是實力，要讓大家覺得台灣應該加入，「回到原點，實力，就是這件事」。

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／涉霸凌致下屬輕生　謝宜容最新回應：我沒有要辭職
快訊／賈永婕連續道歉12次　求原諒
中華首戰委內瑞拉　運彩不讓分預測有機會奪勝
曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂！打到螢幕笑稱怕被說破壞公物
快訊／陳佩琪被請回
「王葛格你在這裡丟日本嗎？」 吳俊偉初登東蛋朝聖
不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單
快訊／不是林昱珉！12強台委大戰先發出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際IP隨堂考！議員問為何演七龍珠　邱臣遠妙答：因為我沒辦法扮成天竺鼠

明審國土計畫法！　12綠委出面再喊話中央「展延上路也是選擇」

快訊／陳佩琪移送北檢「複訊3小時」被請回　下樓微笑離開

台美21世紀貿易倡議首批協定年底生效　二階段要等川普上任

39歲勞動部公務員之死　綠議員籲修《公務人員保障法》提升職場健康

觀察／勞動部保護不了勞工！何佩珊捅大包　霸凌案讓執政團隊現警訊

相隔19年再戰APEC感想　林信義：身為台灣人的驕傲覺得年輕許多

卓榮泰稱「霸凌案移送檢調」　她提醒別讓謝宜容跑了：陳啓昱是前例

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

石破茂憂台海和平　林信義：他說台海局勢有變對全世界影響非常大

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

國際IP隨堂考！議員問為何演七龍珠　邱臣遠妙答：因為我沒辦法扮成天竺鼠

明審國土計畫法！　12綠委出面再喊話中央「展延上路也是選擇」

快訊／陳佩琪移送北檢「複訊3小時」被請回　下樓微笑離開

台美21世紀貿易倡議首批協定年底生效　二階段要等川普上任

39歲勞動部公務員之死　綠議員籲修《公務人員保障法》提升職場健康

觀察／勞動部保護不了勞工！何佩珊捅大包　霸凌案讓執政團隊現警訊

相隔19年再戰APEC感想　林信義：身為台灣人的驕傲覺得年輕許多

卓榮泰稱「霸凌案移送檢調」　她提醒別讓謝宜容跑了：陳啓昱是前例

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

石破茂憂台海和平　林信義：他說台海局勢有變對全世界影響非常大

新北永和都更剩1人未同意！男旅美失聯25年　市府強拆

偏鄉牙疼苦等不到醫師　屏東仁和村長：外籍學歷醫補缺口可為解方

學霸才女歌手認愛4個月　又爆「遠距離戀愛」對象曝光！　

無辜被當小王「父子同遭私刑」　逼跪地喝尿再鞭刑...醋夫下場曝

涉霸凌致下屬輕生 謝宜容最新回應：我沒有要辭職

國際IP隨堂考！議員問為何演七龍珠　邱臣遠妙答：因為我沒辦法扮成天竺鼠

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

明審國土計畫法！　12綠委出面再喊話中央「展延上路也是選擇」

古林睿煬轉戰日職火腿　統一獅舉辦歡送會

Infiniti推出「QX60共創概念版」　深紫+玫瑰金配色奢華感Up

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

前勞動部長稱缺人？　人事總處說話了

卓榮泰鞠躬致歉　謝宜容記兩大過「最重免職永不錄用」

王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

謝宜容目的良善？　王世堅嗆「以為當皇帝」：現在罵妳立意更良善！

藍委稱「何佩珊曾請黨中央要議員閉嘴」　對話曝光

勞動部無法證實長官霸凌　謝宜容：未要求立刻回Line

黃捷嗆問何佩珊「怎樣的悲劇才重大？」　霸凌者應立刻停職

藍委爆勞動部員工輕生內幕！　「何佩珊曾請黨中央要綠議員閉嘴」

何佩珊捅大包　霸凌案讓執政團隊現警訊

Live／勞動部霸凌案延燒　卓榮泰出面發表談話

陳佩琪移送北檢「複訊3小時」被請回

傳開放「不適服」士官兵再入營　國防部證實

生前陳情無果男墜樓表抗議　新北市府：有稽查三次

更多熱門

相關新聞

路透：普丁對與川普談停火協議態度開放

路透：普丁對與川普談停火協議態度開放

《路透》援引知情人士說法報導，俄羅斯總統普丁對與美國總統當選人川普討論俄烏停火協議持開放態度，但不願針對領土做出重大讓步，且堅決要烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。

封口費案判決又延？　檢方願等川普做完4年

封口費案判決又延？　檢方願等川普做完4年

川普如G20峰會「佛地魔」　少有人直呼名諱

川普如G20峰會「佛地魔」　少有人直呼名諱

賴清德聲望創新低「流失百萬支持」　郭正亮：明年還有一大考驗

賴清德聲望創新低「流失百萬支持」　郭正亮：明年還有一大考驗

經濟部指我對美順差一原因是「健康的逆差」　不支持川普增關稅

經濟部指我對美順差一原因是「健康的逆差」　不支持川普增關稅

關鍵字：

台美貿易第一階段協定生效談判台美21世紀貿易倡議川普

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面