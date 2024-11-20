桃勤處理班機、行李延誤挨批危機應變差　交長要求：多學學長勤

▲國民黨立委魯明哲（左）批評桃園航勤危機應變不足。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後航空運量大增，地勤作業引發地安事件頻傳。國民黨立委魯明哲指出，去年地勤作業影響班機延誤，較疫情前2019年增加10.8%，批評桃園航勤危機應變不足。交通部長陳世凱對此表示，確實還有進步空間，長勤做得到危機處理，桃勤應該也要做得到。

立法院交通委員會今安排交通部、民航局、桃園機場公司及桃園航勤報告備詢，魯明哲引述審計部決算報告，指出桃園機場去年航班準點率75.71%，低於鄰國的成田機場78.98%、樟宜機場78.47%、香港機場76%，以全年10萬架次來計算，相差1%大概就有1千架次，努力空間還很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局長何淑萍表示，確實都還有成長進步空間，陳世凱也說，2000架次確實影響人數多，要再進步。人數相當多，還是要再進步。

魯明哲還指出，去年班機延誤前4名原因，包括來機晚到22.08％、飛行管制20.43％、班機調度17.72％，都可能是天候等不可控因素，但第4名則是地勤作業14.41%，相比2019年3.58％，增加10.8％。

桃園航勤總經理蕭國智回應，部分尚未清楚暸解，地勤作業都是航空公司到離時間配合作業，飛行管制到離時間因不確定，會將人員留下配合班機運作，會造成人員調度上的困難，也可能造成地勤作業延誤。

魯明哲提到，凱米颱風有5個凌晨抵達的航班，行李延遲93分鐘至162分鐘，桃勤危機處理機制僅調整人員出勤時段，長勤除了調整出勤時段，也協調休假人員、請派遣公司協調人員出勤、協調非現場作業人員支援，有學習之處。

蕭國智表示，桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，無法請派遣公司臨時調動支援。但陳世凱表示，長勤做得到，桃勤也應該要做得到，桃勤應該學習更有效率，因為天災不能夠決定什麼時候來，派遣或許要做。