　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃勤處理班機、行李延誤挨批危機應變差　交長要求：多學學長勤

▲▼國民黨立委魯明哲（左）批評桃園航勤危機應變不足。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲國民黨立委魯明哲（左）批評桃園航勤危機應變不足。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後航空運量大增，地勤作業引發地安事件頻傳。國民黨立委魯明哲指出，去年地勤作業影響班機延誤，較疫情前2019年增加10.8%，批評桃園航勤危機應變不足。交通部長陳世凱對此表示，確實還有進步空間，長勤做得到危機處理，桃勤應該也要做得到。

立法院交通委員會今安排交通部、民航局、桃園機場公司及桃園航勤報告備詢，魯明哲引述審計部決算報告，指出桃園機場去年航班準點率75.71%，低於鄰國的成田機場78.98%、樟宜機場78.47%、香港機場76%，以全年10萬架次來計算，相差1%大概就有1千架次，努力空間還很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局長何淑萍表示，確實都還有成長進步空間，陳世凱也說，2000架次確實影響人數多，要再進步。人數相當多，還是要再進步。

魯明哲還指出，去年班機延誤前4名原因，包括來機晚到22.08％、飛行管制20.43％、班機調度17.72％，都可能是天候等不可控因素，但第4名則是地勤作業14.41%，相比2019年3.58％，增加10.8％。

桃園航勤總經理蕭國智回應，部分尚未清楚暸解，地勤作業都是航空公司到離時間配合作業，飛行管制到離時間因不確定，會將人員留下配合班機運作，會造成人員調度上的困難，也可能造成地勤作業延誤。

魯明哲提到，凱米颱風有5個凌晨抵達的航班，行李延遲93分鐘至162分鐘，桃勤危機處理機制僅調整人員出勤時段，長勤除了調整出勤時段，也協調休假人員、請派遣公司協調人員出勤、協調非現場作業人員支援，有學習之處。

蕭國智表示，桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，無法請派遣公司臨時調動支援。但陳世凱表示，長勤做得到，桃勤也應該要做得到，桃勤應該學習更有效率，因為天災不能夠決定什麼時候來，派遣或許要做。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私1億元毒品來台　富二代職業選手被逮
沒壞習慣！她頭痛2個月「肺腺癌末期」傻了
12強台委大戰！羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害
快訊／納豆求婚依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命
快訊／台鐵司機員駕駛座猝死
快訊／謝宜容反擊！　搶勞動部停職前請辭
明天無法對戰台灣？勝騎士沒日本簽證　緊急飛回委內瑞拉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

快訊／東北季風狂甩雨彈！2地大雨特報　警戒範圍曝

免費電視平台來了　「歡樂看」台灣開播！

4強出擊！球迷驚見「國家隊最大進步」　全場認證：感到驕傲

一夕暴富不是夢！悶聲發大財5大星座排名　第1名直覺敏銳抓住良機

交通部修正捷運兩側「高空吊掛作業」規範　11／21上路

台灣部落觀光嘉年華移師台北　11／29起華山園區登場　

霸凌者神隱！呂秋遠怒點名：勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴

60歲媽媽重訓比你還強！ 兒子的愛讓她成台灣第一位腦癌健力選手

桃勤處理班機、行李延誤挨批危機應變差　交長要求：多學學長勤

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

快訊／東北季風狂甩雨彈！2地大雨特報　警戒範圍曝

免費電視平台來了　「歡樂看」台灣開播！

4強出擊！球迷驚見「國家隊最大進步」　全場認證：感到驕傲

一夕暴富不是夢！悶聲發大財5大星座排名　第1名直覺敏銳抓住良機

交通部修正捷運兩側「高空吊掛作業」規範　11／21上路

台灣部落觀光嘉年華移師台北　11／29起華山園區登場　

霸凌者神隱！呂秋遠怒點名：勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴

60歲媽媽重訓比你還強！ 兒子的愛讓她成台灣第一位腦癌健力選手

桃勤處理班機、行李延誤挨批危機應變差　交長要求：多學學長勤

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

春陽茶事「買1送1」限時2周開跑！冬瓜茶、冬瓜檸檬一次喝

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

林昀儒年終賽「先聽牌」卻遭逆轉　與鄭怡靜雙雙無緣8強

穿日本隊球服　陸男遭集體追趕罵「漢奸」、強行脫衣

12強「短裙女球僮」震驚日媒　網喊作弊等級！真實身分曝光

生活熱門新聞

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

冬天要來了！　全台明顯降溫時間曝

快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

台北最不會下雨區域傳「龜神坐鎮」　鄭明典曬圖曝原因

4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

外送員詛咒負評者：已有人車禍往生

黑浮咖啡爆欠薪　業者曝現況全說了

11月下旬「超強運四生肖」

薄瓜瓜來台娶妻！奢華婚前趴喊卡原因曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

王仁甫女兒18歲了！

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面