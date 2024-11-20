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美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」將抵日　部署橫須賀基地

▲▼美軍航艦「喬治華盛頓號」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍航艦「喬治華盛頓號」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

美國海軍核動力航空母艦喬治華盛頓號22日將抵達日本的美國海軍橫須賀基地港口。這將是喬治華盛頓號第2度部署於該基地。

日本共同社報導，日本外務省表示，已接獲來自駐日美軍司令部（位於東京橫田基地）的聯絡得知，喬治華盛頓號（USS George Washington）22日將進到美國海軍橫須賀基地（位於神奈川縣橫須賀市）港口。

對於喬治華盛頓號將第二度部署於橫須賀基地，日本外務省表示，「這是對於維護我國的安全及區域的和平與安全不可或缺的」。

喬治華盛頓號是接手核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）部署於美國海軍橫須賀基地。雷根號結束在該基地的任務後，於5月離開日本。

喬治華盛頓號於10月上旬從美國西部加州聖地牙哥出港。本月13至15日參加在韓國濟州島南方的東海舉行的代號為「自由刀刃」（Freedom Edge）的美日韓聯合軍演。

喬治華盛頓號上一次於2008年部署於橫須賀基地，是當時日本境內首度部署核動力航空母艦，到2015年為止，以橫須賀基地為母港部署。喬治華盛頓號曾在美國維吉尼亞州進行燃料交換、大規模整修。（編輯：陳承功）

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