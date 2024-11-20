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南投縣與楓康超市策略聯盟　推「十三饗聯名便當」

▲南投縣政府和楓康超市策略聯盟，設立「品味南投嚴選專區」、推出聯名便當。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府和楓康超市策略聯盟，設立「品味南投嚴選專區」、推出聯名便當。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府看好楓康超商消費市場，18日與其進行策略聯盟、設立「品味南投嚴選專區」，楓康為回饋消費者，也首度推出限時優惠的「十三饗聯名便當」、匯集全縣13鄉鎮市的美味食材，原價109元、現場只要49元，一盒雞蛋79元更下殺至10元賣出，吸引民眾選購。

當天的「品味南投」在楓康上架活動於楓康草屯店舉辦記者會，縣長許淑華前往代言，縣農會總幹事曾明瑞及相關農民也參加；縣府農業處指出，楓康便當一年的銷量突破100萬份、創下逾6000萬元業績，而全縣第一家楓康超市就在草屯開張，第一個「品味南投十三饗聯名便當」也從草屯楓康賣出，期盼藉此讓「品味南投」走進消費大眾的生活。

▲南投縣政府和楓康超市策略聯盟，設立「品味南投嚴選專區」 楓康十三饗聯名便當49元限時賣。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府和楓康超市策略聯盟，設立「品味南投嚴選專區」 楓康十三饗聯名便當49元限時賣。（圖／南投縣政府提供）

「品味南投十三饗聯名便當」使用包括南投市五花肉片、草屯鎮米飯、栗子南瓜、竹山鎮地瓜、埔里鎮筊白筍、集集鎮聖女小番茄、名間鄉乾薑、中寮鄉龍眼乾、國姓鄉美白菇、魚池鄉乾香菇、水里鄉龍鬚菜、仁愛鄉高麗菜、信義鄉梅子及鹿谷鄉茶葉（蛋），未來也會隨著季節調整便當菜色；而楓康「品味南投嚴選專區」也匯集南投各地小農與優質加工業者手作的農特產品、展現南投多樣化的飲食文化：包括茶葉、蜂蜜、巧克力等多款精選伴手禮。

許淑華表示，與楓康超市聯手設立「品味南投」專區及推出聯名便當，讓旅客除欣賞南投美景，還能輕鬆選購並品味南投在地的真實滋味，將這片土地的美好記憶帶回家。

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