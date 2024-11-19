世新大學圖傳系學生再創佳績　兩岸電子書創作大賽奪5獎

▲ 世新大學圖傳系學生作品榮獲第四屆兩岸高校電子書創作大賽5項殊榮。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

數位出版蔚為潮流！世新大學圖文傳播學系培育學生掌握全媒體時代跨螢出版能力，近日在中國大陸北京舉辦的第四屆兩岸高校電子書創作大賽收穫耀眼成績，多組學生透過課程所學、豐富的視覺內容、攝影作品的情感力量、深入的文章敘述等創作脈絡，從兩岸大專院校220名參賽人次中脫穎而出，一舉斬獲一等獎、二等獎2件、三等獎及優選等5項殊榮！

特別的是，世新大學圖傳系此次參賽學生，多為大一課程「全媒體出版科技」的同學，在授課老師的帶領下，一步步熟悉全媒體出版趨勢與製作方法，包含InDesign、HTML5、社群媒體及AR、VR等出版軟體製作工具，以及全媒體出版的商業模式，討論如何透過全媒體科技建立、管理與傳播媒體內容。藉由課程帶領學生進行出版內容企劃，跳脫傳統的紙製媒體，培養行動載具上隨手可得的EPUB、WEB、APP及社群平台等跨螢的全媒體出版能力。

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▲ 世新圖傳系學生藉所學專業創作互動電子書《城市微光》。

第四屆兩岸電子書創作比賽以「以中華傳統文化元素為基礎的電子書」為主題，由世新大學、國立臺北大學、北京印刷學院共同主辦，頒獎典禮定在北京印刷學院舉行，前三屆分別在台灣、北京、杭州等地舉辦過。此次世新圖傳系師生團隊由教授郝宗瑜、助理教授曾絲宜帶領，典禮上亦由曾絲宜代表致詞，希望學生們在數位創作的廣闊天地中不斷探索，為文化傳承貢獻智慧與創意。郝宗瑜則感謝主辦單位提供學生創作一處展示和交流的寶貴平台，讓「全媒體出版科技」課程學生組成的電子書創作團隊能夠盡情揮灑創意與專業，很榮幸與學生一同參加此次競賽。

憑藉互動電子書《城市微光》榮獲二等獎的圖傳系學生溫梓鑫、賴芊芝分享，藉由俏皮的互動設計、影片錄製與主角設定，透過精彩作品呈現出台北市的松菸、華山與四四南村等三大文創園區的建築與歷史。創作過程讓她們對城市的文化產生了更深入的連結，並藉由比賽過程學習到解決問題和管理能力，特別感謝主辦單位與授課老師曾絲宜的指導。

▲ 世新圖傳系學生製作電子書《妝容的變革》，章名頁設計富有巧思。

而以作品《妝容的變革》榮獲二等獎的圖傳系學生許芷瑄、陳沛蓉、江軒安更期待與未來的讀者們互動，發掘她們在作品中隱藏的小彩蛋。像是章名頁的設計，就以各個時代流行的花樣、風格以及審美著手，她們也推薦讀者一起找找看裡頭的圖案分別能跟哪幾段內文介紹核對起來，能更加了解歐洲不同時代所流行的妝容及化妝手法。

世新大學校長陳清河恭喜所有入選與得獎的學生，藉由報名競賽來實踐所學專業，以圖文創作及全媒體出版科技展現無限創意，讓兩岸華文出版產業看見世新圖傳系學生的專業與實力。