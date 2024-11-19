桃機月底破4千萬運量「全年目標難達成」　明年挑戰4868萬人次

▲桃園機場預估11月25日前客運量可望突破4千萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後航空復甦成長，桃園機場今年客運量目標為4500萬人次，桃園機場公司預估11月底突破4000萬人次大關，全年約4400餘萬人次，因來台旅客尚未完全恢復；明年目標則拚回到疫情前2019年客運量4868萬人次的水準，北美航線擴展及東北亞、東南亞航線旅遊增加等3航線是主要成長動能。

桃機公司助理副總余崇立表示，到今天為止桃機客運量達3950萬人次，平均每日客運量為11萬人次，以目前客運量推估，在25日前可突破4000萬人次大關、全年則約為4400餘萬人次。

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他表示，若12月有新的契機刺激觀光旅遊，有機會達到4500萬人次。另相較過去有兩岸航線，今年兩岸航線運量尚未能回補，也是目前運量無法突破的原因之一。

▲桃園機場公司助理副總余崇立說明機場客運量情形。（圖／記者蔡亞樺攝）

桃機公司表示，目前客運量統計方式為出境、入境各算一次，轉機則計算為兩次，現在轉機客約佔整體運量15至17%，今年1至10月，轉機旅客東南亞區域來源前3國為菲律賓、越南及泰國，與過去前3名為越南、菲律賓和印尼有所差異。

桃機明年客運量目標挑戰恢復到疫前4868萬人次，余崇立指出，目前北美、東北亞航線已恢復疫前水準，以東北亞成長最多，東南亞及東北亞旅遊增加也是未來成長動能，加上航空公司持續布建擴展北美航點，可望持續增加轉機客，順帶增加桃機客運量。

至於桃機第3航廈進度，余崇立指出，目前3航廈工程在進度之內，北登機廊廳預計在明年6月前啟用，共8個登機門，將視工程進度逐步開放，將可增加機場運作效率與提升旅客服務，3航廈主體工程仍預定在2027年下半年啟用。