2024桃機論壇明登場　聚焦機場服務變革、永續發展

▲2024桃園機場論壇明登場，聚焦未來新機場服務、永續航空產業發展2大主軸。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫情期間停辦的桃園機場論壇，去年開始復辦，今年接續辦理，桃園機場公司明日將於晶華酒店舉辦「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」，200多位國內外產官學研界代表齊聚一堂，分享航空產業發展趨勢與變革。

桃機公司指出，該論壇上午首先由ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci帶來全球機場發展最新趨勢，Baronci具有22年豐富航空產業資歷，曾任ACI世界區經濟總監（Director of Economics at ACI World）及服務於國際航空運輸協會（IATA）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著由關西機場CEO山谷佳之分享關西機場環保、高效及提升旅客舒適措施；OAG亞太區銷售總監Mayur Patel則帶來2025亞太區航空產業展望。

▲2024桃園機場論壇流程。（圖／桃機公司提供）

下午安排2場對談，分別以「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業的永續發展」為題，由成田機場、IATA、阿泰利亞機場集團（Artelia Airports）、ACI亞太及中東區、日本一橋大學及芬蘭Neste石油公司等代表共同交流。

桃機公司表示，後疫情時代航空旅運業迎來強勁國際旅遊需求，更因淨零永續、AI熱潮興起及人力結構調整等議題，全球機場皆面臨導入創新科技以及推動永續發展等共同挑戰。

桃機公司助理副總余崇立提到，首次在台舉行ACI亞太及中東區人力資源委員會議、與熊本機場簽署姊妹機場後，再次展現國際影響力，以深化國際交流並促進友好機場夥伴關係舉辦國際性論壇。

他強調，希望透過產官學界等多方交流及實務經驗分享，為旅客服務及永續發展注入更多想法，創造更便利舒適的機場體驗，增進桃園機場的旅客好感度，強化桃園機場東亞航空樞紐地位，同時攜手相關產業，共同推升國家經濟力。