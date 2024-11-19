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日本旅遊「女友同件內衣、內褲穿6天」不洗：又不會流汗！他崩潰

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲女友認為多帶衣服很佔空間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶交往時會選擇同居，但也因此讓另一面原形畢露，不能接受的人可能就會分手，一名網友表示，同居後才發現，女友的衛生習慣超差，碗放三天不洗、垃圾廚餘放一個禮拜不丟，而且同一件內衣褲居然穿6天都不洗，讓有潔癖的他超崩潰，內心很煎熬，「難道是我們不適合嗎？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，同居後逐漸發現，一直認為的香噴噴女友，其實很不修邊幅，像是碗放三天不洗、垃圾廚餘積了一周才丟，洗澡後排水孔頭髮不清理等等，讓有潔癖的他備感壓力。雖然提醒後女友願意處理，但他覺得自己的要求被認為是小題大作，感情也因此漸趨冷淡。

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有次兩人一起去日本玩，女友僅攜帶一套內衣褲，理由是「日本乾冷不會流汗」，沒必要增加行李重量，讓他超震驚，「要跟穿了六天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，真的很不能接受」，他提議買快乾內衣並親自清洗，但被女友拒絕，「當下實在是有點生氣了，她交往前就知道我有潔癖，怎麼還會問我這種問題？」

兩人回國後便陷入長達一個月的冷戰，原PO反思是否自己太龜毛，但也不解為何女友不能多體諒，他一方面回憶交往初期的甜蜜時光，一方面煩惱兩人是否真的合適，「這段感情好像走不下去了，煎熬到大失眠」。

網友紛紛留言，「內衣可以忍，內褲不行」、「以前在國外的室友也不撿排水孔她的頭髮，幫別人撿，真的很噁心」、「這個已經不是習慣問題，是衛生問題，就算天氣乾冷，還是可能會有沾染皮脂、汗、分泌物阿」、「出國只帶一套蠻噁心的，內褲穿一個禮拜是三小，根本就不是出不出汗的問題欸」、「你看起來忍很久了，趕快分手讓自己解脫」。

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