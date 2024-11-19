中華隊戰古巴「國小生寫作業」爆紅！細看內容驚呆：真．貴族

▲中華隊球迷。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊昨（18）日以2比0擊敗古巴隊；有趣的是，在比賽過程中，觀眾席上的國小生竟被拍到在寫作業，認真的模樣似乎隔絕於激昂歡呼之外，而書本內容也掀起熱烈討論，大票網友笑說，「這麼小就在用原文書？」「直條圖學加減欸！好硬」。

根據愛爾達YouTube貼出的賽事影片可見，在三局下、中華1比0領先之際，有位復興國小的學生正寫著作業。就有網友截下畫面，在Threads上發文直呼，「呼叫雞柳條，有人在球場寫作業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

這一幕狂吸超過1.5萬人按讚，大票網友洗版回應，「復興小學又VIP席，真·貴族」、「小朋友感覺沒興趣...哈哈，為什麼還要硬帶去現場」、「復興小學真的太累了，一個過來人給的建議：想要有快樂小學生活，不太建議」、「超好笑，重點是導播還帶兩次」、「隔壁小朋友在玩平板哈哈哈」、「人家是以後企業接班人，以後變你的老闆」、「今年最佳招生廣告」、「時間管理大師」、「巨蛋圖書館」。

另外，不少人看到全英文的數學題內容，忍不住驚呼「數學習題還是英文的，這樣能寫多少啊？」「剛才直播沒法放大，就好奇作業內容，現在放大看，復興小學果然了得」、「看起來是數學題」。

►PO文影片請點。