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砸10萬挽回前男友　送iPhone、限量球鞋「還去隆乳」！妹子狂被拒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO很想挽回這段感情。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，為了挽回男友，不惜花費心力和金錢，先是買了日本來回機票，又買了各種昂貴禮物，從iPhone到手錶、限量球鞋等等，甚至還跑去隆乳，如今決心要前往泰國找四面佛，為愛情做最後一次祈願，她也強調自己精神很正常，只是很想挽回這段感情，「我沒打算傷害對方，也沒要去下降頭」。

有網友在Dcard發文，大學畢業後因距離與生活壓力，感情逐漸出現裂痕，分手後她陷入深深的痛苦中，食不下嚥、寢不能寐，「覺得整個世界都崩塌了」，她不斷回憶過去的美好，希望能夠挽回對方。於是她買了日本機票，希望與前男友進行一次修復關係的小旅行，但遭到了拒絕。

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但她不放棄，送出昂貴的禮物，包括iPhone、限量球鞋等對方喜歡的物品，甚至還做了隆乳手術，試圖迎合前男友對大胸的偏好，手術帶來的痛苦讓她倍感折磨，但她認為只要能復合一切都值得，「結果手術後我發了張自拍給他，他還是冷冷的，讓我覺得我所有的努力在他眼中似乎都一文不值」。

面對一次次失望，她計劃前往泰國著名的四面佛祈求愛情，並將這趟旅程當作停損點，「想再試最後一次，也順便自己去散散心」。她提到，很多人都說她瘋了，「請放心我的精神很正常，還是有好的工作，身邊也有很多朋友，我沒打算傷害對方，也沒要去下降頭，我們彼此還是維持朋友關係，絕不是恐怖情人」。

貼文曝光，一票網友勸她多愛自己，「如果愛一個人愛的那麼沒尊嚴，那麼對方就是不值得愛的人，拜拜可以，不要花錢」、「你已經瘋了，你都不愛自己誰會愛你」、「別再浪費錢了，把機票退掉然後錢用來花在自己身上最值得，妳現在要做的是學習如何愛自己，一個不愛自己的人別奢望別人會愛妳」、「你如果把這些錢花在自己身上，國內外旅遊、購物、按摩、參加興趣聚會，去做好多好多事，早就走出來了」。

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