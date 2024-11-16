女友愛愛後「陰道撕裂」大出血！他不管又硬上　害失血過多亡

▲男子不顧女友性交後下體出血，仍想繼續硬上，導致對方失血過多死亡。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

印度一名男子和女友到酒店開房，沒想到兩人發生性行為後，女友突然下體大量失血。然而男子不但沒有立刻將女友送醫，竟還企圖「再來一發」。就這樣浪費了一個多小時，導致對方因失血過多昏迷，最終不治身亡。而根據法醫相驗，女子的死因為陰道撕裂傷大量出血。

根據《印度時報》報導，23歲死者Chikhli taluka是一名護理系畢業生，她9月23日上午9時與26歲男友相約開房，怎知兩人性交後，她突然下體嚴重出血。然而男友發現後，非但沒有將她送往醫院治療，反而還試圖再次發生性行為，雖然最終因為血流不止作罷，但仍然沒有立即將女友送醫。

男子隨後開始找到布條塞進女友下體試圖止血，並花了60至90分鐘在客房內使用手機搜尋止血方法，最終導致女友因大量失血昏迷。男友這才聯絡朋友求助，最終他們自行開車將女生送往醫院，但已經來不及，女友在當天下午2時15分因失血過多死亡。

根據法醫相驗結果，女子的死因為私處嚴重受傷，陰道撕裂，失血過多死亡。警方調查後，以涉嫌過失殺人罪名拘捕涉案男友。雖然警方初步認為此案不構成謀殺和毀滅證據，但仍不排除進一步對男子提出控訴。而警方事後也在男子的手機內發現「如何在性交時止血」等搜尋字眼。

報導指出，死者與男友3年前認識，但2年前失去聯繫。直到7個月前，兩人透過社交媒體重新取得聯繫後，才進一步發展成情侶關係。