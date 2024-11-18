金正恩放話「無上限」增強核武能力！　下令做好戰爭準備

▲ 金正恩要求無上限強化核武能力。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩15日在平壤出席人民軍第4次大隊長、大隊政治指導員大會，在演說中反覆強調將「無上限強化核力量」，動員所有力量完成戰爭準備。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在演說中表示，「強化核武能力的路線早已成為我們不可逆的政策，如今只剩下確保核武達到遏制戰爭的使命，以及為履行第二使命的更完備狀態」，並強調「我們將無上限、永不滿足且不斷強化以核武為核心的國家自衛能力」。

此外，金正恩批評美日韓軍事合作是危及和平與穩定的重大因素，「美國主導的軍事同盟正擴大到更廣範圍，包括歐洲和亞太地區在內」，「有事時美帝和小弟的軍隊不是在聯合國，而是打著北約等軍事同盟的招牌出現在朝鮮半島，也絲毫不奇怪」。

南韓《韓聯社》指出，金正恩在美國大選過後對美國態度保守，15日是首次直接批評。他下令軍隊各級單位將所有行動集中於戰爭準備，全力以赴完成這項不容推遲的重要任務，認為在目前局勢下，完成戰爭準備是「一天都拖不得」的燃眉之急。

他稱俄烏戰爭是美國與西方「把烏克蘭當突擊隊」展開的與俄戰爭，從頭到尾都是為了增加實戰經驗，以及將軍事介入範圍擴大到全世界，但未提其北韓軍隊參戰一事。

他也指責美國持續軍援烏克蘭及以色列，導致更多國家捲入衝突，國際安全局勢因此進一步惡化，甚至引發對第三次世界大戰爆發的憂慮。