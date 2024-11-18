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東北季風更強「今、明天低溫16度」　3地防豪雨

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲今、明天東北季風更強一些，中北部、東北部空曠地區低溫降到16至18度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇16.8度，今、明天東北季風更強，加上萬宜颱風外圍水氣逐漸向北擴散，水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭到花蓮局部地區可能有大雨甚至豪雨發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫降到16至18度。

吳聖宇今在其臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，今、明天東北季風持續影響，而且強度比昨天更強一些，加上萬宜颱風進入南海，外圍水氣逐漸向北擴散，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部、東半部降雨較明顯，其中在基隆北海岸、宜蘭到花蓮局部地區可能有大雨甚至豪雨發生的機會

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他說，中南部地區的雲量也偏多，甚至當有比較厚的雲層通過時也可能會有些局部降雨出現的情況，雨勢雖然沒有像迎風面地區那樣大，但是天氣也不太穩定，跟單純東北季風影響的情況不太相同，提醒中南部的朋友也要注意。

溫度方面，吳聖宇指出，今、明天北部、東北部一帶白天高溫只有20至23度，花東地區高溫24至26度，中南部也因為雲多可能有點下雨，高溫也會降到26至28度左右，涼意較為明顯。

他表示，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16至18度間，都市地區低溫也會降到19至20度，南部及花東空曠地區低溫降到20度上下，都市地區20至22度，中南部日夜溫差變化大，早出晚歸的朋友要多加留意。

颱風部分，吳聖宇表示，周三之後，萬宜颱風離台灣越來越遠，擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，中南部可望恢復多雲到晴的天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，還是持續會有短暫陣雨機會，

他進一步表示，溫度方面整體會有所回升，北部、東北部還是受東北季風影響，加上仍有降雨機會，回升幅度較小，白天高溫約22至24度，花東地區25至27度，中南部天氣好轉，陽光露臉之後，高溫回到28至30度或以上。

吳聖宇說，萬宜颱風目前已經進入南海，對台灣來說就是外圍環流帶來水氣北上，對華南地區來說也會讓東北季風變得更強，當地沿岸容易有強風，並且也會因為颱風外圍水氣造成降雨，周四之後才有好轉的機會。

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