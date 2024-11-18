董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

▲外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）



記者張靖榕／綜合報導

高雄一名從事室內裝修業的黃姓董事長，因聘請研究所同學小華（化名，下同）擔任特助卻發生不倫關係，被妻子提告要求賠償100萬元精神撫慰金。法院根據「車震」對話紀錄及相關證據，認定黃董與小華的行為超越一般職場同事關係，最終判處兩人連帶賠償30萬元定讞。

判決指出，黃姓董事長經營多家公司，包括裝修工程行和設計公司等。他僱用研究所女同學小華擔任特助兼設計師，兩人在職場中發展出長達5年的不倫戀情，多次前往汽車旅館發生性行為，甚至在車內嘿咻，充滿情慾對話與呻吟聲。

此外，小華曾向黃董傳送不只一篇「小三扶正」的相關網頁連結，內容包括藝人葉蒨文與林瑞陽與張庭等小三扶正的案例，提醒黃董應該讓她「上位」了。

面對指控，黃董與小華辯稱，前往汽車旅館只是為了使用電腦工作，否認發生性行為。黃董更主張，配偶權已非憲法或法律保障的權利，認為妻子的求償請求無法成立。然而，法院調查後認定，黃妻所提供的對話與錄音內容清楚顯示，兩人關係親密，已超出正常的同事或朋友範疇。

法院依據對話紀錄認定，黃董與小華的互動包含多次性暗示對話，例如「摸這邊比較舒服，還是這邊比較舒服？」、「前面比較敏感，要小力一點」等。此外，小華主動傳送「小三扶正」的網頁連結，更進一步佐證不倫關係。最終，法院裁定兩人連帶賠償黃妻30萬元精神撫慰金。