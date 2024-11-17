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月老最愛安排「冥冥注定的相遇」　信眾還願時還會反問：喜歡嗎？

▲▼聊是非用圖,男女,性。（圖／視覺中國CFP提供）

▲月老特別喜歡幫人安排「冥冥註定」的情節。（圖／視覺中國CFP提供）

文／懷疑論者的通靈觀察
摘自／三采文化《月老營業中

在月老說明的脈絡裡，「姻緣」並不專指真正進入到婚姻的感情關係，而是各種戀愛關係都包含在內，不管合不合理，當然也不管合不合法。事實上，就算真的結了婚的感情關係也不見得就是所謂的「正緣」，因為結婚也可以離婚，不是嗎？

任兩個人之間發生的愛情關係，不管是青梅竹馬、黃昏之戀，是在婚姻裡還是在婚姻外的，喪偶之後又梅開二度的，是同性間的、異性間的，還是小三小四小五小六，⋯⋯總之各種愛情態樣，在月老說明的脈絡裡，我全都稱之為「姻緣」。選擇這個用字或許不是很正確，我也只是方便起見，其實指的就是「感情緣分」的意思。

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簡單來說，和我們一般的認知不同，月老並不真的只有職掌婚配，而是所有戀情的開展，都在祂的工作範圍。事實上，任何一種戀情，無論是否符合當代的道德標準，若是從靈魂的角度來看，全都是此生的功課。若您能跟上這樣的說明，我們就可以開始了。

在一次奇妙的機緣裡，我和月老有了很多次對談的機會。月老跟我說，任兩個人的姻緣不能說是完全由祂所安排，其實是電腦（？）配對出來的，而祂要做的事，就只有看看電腦跑出來的結果，然後蓋章批准而已。（請注意：神明在形容事情時，常常使用人類可以理解的方式來類比，不代表實情真是如此，所以不必太拘泥於神界竟然也有電腦。）

月老說，祂在蓋章前會負責把關，確保事情沒有太違背常理的發展；然後在批准之後，祂就會開始編寫劇情，像是設定故事發生的時間地點、勾選一些有趣的情境之類。

月老形容，這個過程就好像在用 AI 設計小說，只要把一些選項勾選起來，這些選項就會以某種方式在現實中發生。不過就連月老本人，也沒有辦法知道實際上的展現方式。

月老舉了一個例子，祂說自己可能寫下像這樣的劇情：「在一個浪漫的場景，一個人正需要幫忙的時候，另一個人適時出現。」寫完之後，祂就會在旁觀察，看看現實中的其他協助者，究竟會以怎樣的方式來實現祂所設計的劇本。

為什麼很多人對感情對象會有一種「冥冥注定」的感覺呢？原來是因為這就是月老的其中一個愛用老梗，會讓人覺得感情的發展有如神助，這樣大家才會常來拜拜，祂也就有機會近身觀察人類的想法。

月老有次還半開玩笑地哀嘆，雖說如果都沒有人來拜拜，祂還是會繼續做這些工作，但要是祂的努力都沒有人知道，還是會讓祂有種不知從何說起的感受。

我問：「是覺得有點寂寞嗎？」月老回答，倒也不是寂寞，就好像你去水族館餵魚，但魚箱是不透明的，魚看不到你，所以不知道到底是誰在餵自己，就是這種說不上來的感覺。

▲月老最喜歡編寫的劇情，就是「冥冥注定」、「遇見某人的預感」。（圖／視覺中國CFP）

月老又說，祂最喜歡編寫的劇情，就是「冥冥注定」、「遇見某人的預感」，或者是那種你想像很久的對象竟然真的出現，類似這樣的故事。

月老還提到，如果一個人有了新戀情，等到他回去廟裡向月老還願的時候，祂一定會問：「喜歡這個安排嗎？」只不過，大家通常聽不到祂的提問就是了。

感覺月老是真的很好奇人類對安排的感受。我想，這大概也是一種「使用者體驗」調查吧！

月老也和我聊到，雖然很多姻緣是祂安排的，但並不能反向推論世間所有的相遇都是祂的傑作。有些人就是會自己遇見、自己發展，從頭到尾都沒有祂的介入。

月老說，不是每件事都得靠祂，祂主要會進行的工作，是對應那些來到廟裡問事、祈求的人。既然你都到廟裡探問了，那麼月老就會去張羅一下，在資料庫裡調閱人選，並且做一點適當的安排。

事實上，除了還不認識的對象，月老也說：「如果你有某個已經認識的特定人選，那也可以來告訴我，直接表達你的意願，我就會花更多力氣來牽成你們。」

祂說明：「道理就像你去拜財神，也要跟財神明確表達自己想達到怎樣的財務目標一樣。」我本來一直以為拜月老是在祈求還沒出現的對象，原來也可以指名某個已經認識的人，請月老牽成。不過這樣我就有疑問了，難道一個對你完全無感的人，被月老這樣牽啊牽的，就會突然愛上你嗎？

月老回答：「當然不是。如果不管誰來祈求我都應允，那麼世界就大亂了。最重要的還是個人的意願，雙方一定都要有意願，或至少是不排斥的，我才能運作。如果只有一方拚命祈求，但是另一方很明確地拒絕，那整個事情就會出現互相平衡的顯化。」（意思就是不會成啦）

講到這裡，月老不知怎麼又讚嘆起來。祂說：「偶像劇好看就在這裡，有時在一個時間點無法發展的關係，或許會在別的時間點繞了一圈又回來，或許十二年後又重逢，雙方看彼此的感覺就不一樣了。」

「有時是這樣子的，一方有願，但另一方還沒準備好，那你們可能就得繞一圈才能開始。」也有很多人好奇，為什麼自己一直求不到姻緣，那些一輩子都沒有姻緣的人又是怎麼回事。月老給我的罐頭回答就是「個人功課還沒做完」，但我總覺得這個回答好像搔不到癢處。

我不能代替月老發言，但我個人的看法是，感情的開展本來就不是很容易的一件事（所以人生這遊戲才好玩），有時，一個念頭的轉變就會造成完全不同的走向。而一個人在心態上是否真正做好準備，常常是連自己都說不清楚。

說到底，月老所創作的，只不過是愛情故事的開端而已，就像厚厚一本小說最開始的那幾頁。而人類永遠都有自由意志，能決定要不要讓故事繼續，也永遠都可以，嗯，憑實力單身。

▲▼《月老營業中》（圖／三采文化）

★本文摘自三采文化《月老營業中》，作者懷疑論者的通靈觀察，原先是不信鬼神的懷疑論者，直到太太突然成為通靈人，為驗證真假，才開始一連串的書寫旅程；有一日通靈到月老現身，指名作者代寫文章，指引眾多仍在感情中迷惘的人們。新書《月老營業中》將真實通靈經驗改寫為小說，置入月老希望傳達眾生的訊息，並解說「姻緣系統」是如何運作。

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