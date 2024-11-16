虎航營收新高擬11／18發獎金　董座寫信承諾：年終不亞於去年

▲台灣虎航董事長陳漢銘寫信給員工，承諾在董事會爭取比照去年提前發放部分獎金。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航營運表現亮眼，去年發放績效獎金1個月，今年獲利更勝去年，董事長陳漢銘近日寫信給員工，承諾在董事會爭取比照去年提前發放部分獎金的方案，享受獎金入袋的喜悅，擬於11月18日發放獎金。台灣虎航證實，基於照顧員工責任，願與員工共享努力經營的成果。

台灣虎航今年開航第10年，預計11月29日改列上市掛牌，近日台灣虎航股價表現不俗，一路看漲。台灣虎航今年前10月營收為139.39億元，年增35.7%，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。

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據《ETtoday新聞雲》掌握，陳漢銘最近寫信給全體員工，信中提到「困境的時候我們同甘共苦、共體時艱，順境的時候我們有福同享、共榮共存」，他會繼續信守對大家的承諾，盡他所能來為大家爭取不亞於去年的年終福利。

▲台灣虎航今年前10月營收為139.39億元，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。（圖／台虎提供）

陳漢銘表示，他將向董事會爭取比照去年提前發放部分獎金的方案，讓大家能夠先享受獎金入袋的喜悅及幸福感，並提及11月將是公司上市之前最後一次的員工增資認股機會，希望大家和他一起邁向這個里程碑，同享這份得來不易的榮耀。

不少員工收到信件之後相當開心，就有員工透露，會在11月18日發放獎金，有員工說，下周是員工認購繳款期間，這筆獎金可謂來的正是時候。據了解，台灣虎航將是今年首家發放獎金的航空公司。

對此台灣虎航表示，台灣虎航向來主動積極照顧員工，且肯定員工們在工作崗位上的付出，基於照顧員工之責任，願意與員工共享努力經營的成果。