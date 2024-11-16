高鐵男朝女子揮拳！30公分匕首插椅背　警曝：已離開台北車站

▲高鐵男30公分匕首插椅背畫面曝。（圖／翻攝Threads／gavinsung_）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

高鐵814次北上列車驚傳乘客持刀插椅背案件！一名男子因盤坐在出入口處，一名劉姓女乘客認為他阻擋動線，雙方因此爆發衝突，沒想到男子被勸離到車廂內座位時，竟突然拿出長約30公分的匕首，狠狠插在前方椅背，直接刺穿餐桌椅，當場嚇壞周遭其他旅客。警方獲報展開追查，初步了解，犯案的為一名年約30-50歲之間男性，目前已出站離開台北車站，警方正積極追緝中。

這起案件發生在今天中午，劉女從苗栗站搭乘814次高鐵要北上，但上車時因男子盤坐在出入口阻擋通行，雙方因此爆發激烈口角，男子情緒激動，數度對她咆嘯，還揮拳毆打，造成劉女臉部受傷紅腫。

男子事後被其他旅客勸離至車廂內座位，沒想到他竟氣得將後背包甩至置物架、地板上，隨後掏出長約30公分的匕首，憤而朝前方餐桌椅背猛刺，整個餐桌還因此被刺穿，顯見力道猛烈，周遭乘客當場被嚇壞，大喊「有刀」後驚慌逃竄，直到列車抵達台北站，男子隨即下車逃離。

警方後續到場採證，並扣押該匕首，初步了解，男子年紀約為30至50歲之間，現已出站離開台北車站，警方目前正積極追緝中。