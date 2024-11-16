強颱萬宜達巔峰「挑戰今年風王」　狂甩雨彈連4天

▲萬宜颱風目前處於巔峰狀態，有機會挑戰今年的風王。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱萬宜目前處於巔峰狀態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，有機會挑戰今年的風王，外圍水氣飄到台灣上空，從明天到下周三各地天氣不穩定，基隆北海岸、台北東側、宜蘭有強降雨發生的機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇說，萬宜颱風眼清楚且渾圓，即將侵襲菲律賓，恐會造成不小的災害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，萬宜颱風將朝西北西移動，明天下半天登陸呂宋島，下周一進入南海，繼續朝海南島前進，直接侵襲台灣的機率很低。但當萬宜抵達菲律賓後，直到進入南海這段期間，其外圍水氣飄到台灣上空。

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粉專指出，從明天到下周三各地天氣不穩定，有下雨機會，尤其明天東北季風增強，宜蘭、基隆北海岸、大台北、北花蓮位於迎風面，下雨時間長，基隆北海岸、台北東側、宜蘭甚至有強降雨發生的機會，請注意接下來天氣變化。

▲萬宜颱風結構完整，風眼清楚且渾圓。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今年11月深秋4小颱的最後一個萬宜颱風，也是威力最強的一個，今日上午增強為強烈颱風，結構完整，颱風眼清楚且渾圓，即將侵襲菲律賓，這麼強的威力，恐怕會造成不小的災害。

他表示，萬宜颱風一度不被看好，認為會消散在遠洋，沒想到順利熬過不良的環境，最後成為直逼魔羯颱風強度的系統，颱風預報還是有很多無法掌握的地方，這幾年的颱風總是在挑戰預報模式的極限能力，未來會不會有更多極端的變化，值得觀察。

萬宜颱風不會直接影響台灣，吳聖宇說，下周進入南海，中高層水氣可能向北擴散過來，配合底層東北季風環境，有機會為台灣帶來降雨現象，這種類型不是所謂的共伴效應，但在水氣多的情況下，迎風面地區不排除會有比較多的雨量發生機會。