日本人英語實力逐年退步！全球排92名「創新低」　還輸給中國

▲日本人的英語實力逐年退步。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本人的英語實力明顯正在逐年下滑！最新一份調查顯示，在116個母語非英語的國家與地區之中，日本人的英語實力排在第92名，是該機構開始進行調查與統計以來的最低紀錄，和中國同樣是英語實力的末段班。

根據《日本放送協會》、《每日新聞》，在瑞典建立的跨國教育集團「英孚教育」（EF國際文教機構，EF Education First）於13日發布今年調查結果，該份調查從去年起在116個母語非英語的國家與地區實施，針對210萬人進行英語實力測試，滿分為800分。

所有參加測驗的受試者平均分數為744，不過日本卻只拿下454分，在全球排行中為第92名。自從11年前開始統計後，日本人的英語實力在測驗中便每況愈下，因此在5個等級的劃分之中，日本只能被歸類在第4等級，即「英語實力較低等級」（全球62到92名），甚至在該等級中還是敬陪末座，輸給在測驗中取得平均455分、英語實力排第91名的中國。

26歲以上的民眾因為工作的關係而較常使用英語。與之相比，日本18至25歲階層的英語實力指數大幅低於平均，其主要原因是受到新冠疫情影響，導致對於溝通與學習的慾望不斷下降。

至於在該份榜單中，荷蘭連續6年奪下第一名寶座，英語實力測試的平均分數達到636分；第2名則是610分的挪威；第3名則是609分的新加坡。在亞洲主要國家中，菲律賓以570分排行第22名，香港（中國）以549分排行第32名，南韓以523分排行第50名，而中國則是以455分排第91名。