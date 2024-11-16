萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

▲萬宜均勻的圓對稱，清晰的颱風眼。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

萬宜颱風今上午發展為強烈颱風，前中央氣象局長鄭明典指出，萬宜颱風有均勻的圓對稱、清晰的颱風眼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下周二受萬宜颱風外圍水氣移入，宜蘭、花蓮、台東有局部雨。

鄭明典今在其臉書PO出萬宜颱風現況圖示，並指出萬宜颱風有均勻的圓對稱，清晰的颱風眼，這是強烈颱風或很接近強烈颱風的特徵。

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▲萬宜颱風路徑預測。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興在臉書分析未來天氣趨勢，並公布萬宜颱風各國的路徑預測、AI模式預測等內容。他指出，明日到下周六大致以東北季風影響的天氣為主，新竹以北及宜蘭天氣偏涼。

賈新興說，明日新竹以北及宜花有局部陣雨，午後台東有局部短暫陣雨， 桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。下周一桃園以北及宜花東有局部雨，午後南投以南山區及高屏有局部短暫雨。

他表示，下周二受萬宜颱風外圍水氣移入，宜花東有局部雨，高雄以北亦有零星短暫雨。下周三，桃園以北及宜花有局部雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。日，桃園以北及宜花東有局部陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

▲萬宜颱風路徑預測。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

他說，下周五，桃園以北及宜花有局部陣雨，午後苗栗以北及南投有局部短暫陣雨。下周六桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，下周一萬宜颱風移動到菲律賓西方至南海，外圍雲系共同影響之下，北部和東北部持續下雨。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能有局部性大雨，但雨勢要視萬宜颱風移動狀況、水氣多寡，以及東北季風的共同作用會不會更明顯，持續觀察。