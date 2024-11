印度醫院「兒童病房」失火！至少10新生兒死亡　現場焦黑一片

記者張方瑀/綜合報導

印度北方邦一間醫院15日發生火災,且起火地點在兒童加護病房附近,造成10名新生兒不幸喪生。當局表示,傷亡人數可能還會上升。

根據當地媒體報導,位於北方邦占西市(Jhansi)的瑪哈拉妮·拉克希米·拜醫學院(Maharani Laxmibai Medical College)15日晚間10時45分左右傳出火警,且起火地點就在院內的兒童加護病房。

