印度醫院「兒童病房」失火！至少10新生兒死亡　現場焦黑一片

記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦一間醫院15日發生火災，且起火地點在兒童加護病房附近，造成10名新生兒不幸喪生。當局表示，傷亡人數可能還會上升。

根據當地媒體報導，位於北方邦占西市（Jhansi）的瑪哈拉妮·拉克希米·拜醫學院（Maharani Laxmibai Medical College）15日晚間10時45分左右傳出火警，且起火地點就在院內的兒童加護病房。

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A devastating fire in the neonatal ward of Maharani Laxmi Bai Medical College in Jhansi claimed the lives of 10 newborns, raising urgent concerns about hospital safety protocols and fire prevention measures.#JhansiMedicalCollege #Jhansi pic.twitter.com/BWAcTTLPyI — Bharat Spectrum (@BharatSpectrum) November 15, 2024

目擊者稱，當時兒童加護病房不斷冒出濃煙，雖然人員嘗試疏散嬰兒，但濃煙和火焰阻擋了出口，醫生和醫療人員在消防隊抵達前，試圖打破病房的窗戶救援。最後有37名新生兒被成功救出，但仍有10名嬰兒不幸遇難，目前已確認7名遇難嬰兒的身份，另外3名仍未確認。

占西地區行政長官庫馬爾（Avinash Kumar）表示，當局已對火災原因展開調查，初步判斷可能是電線走火造成。

北方邦首席部長阿迪提亞納特（Yogi Adityanath）下令在12小時內提交調查報告，並宣布向每名遇難嬰兒的家屬發放50萬盧比賠償金，受傷兒童的家屬則可獲得5萬盧比賠償。