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愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲命理師姚本軍透露，4生肖年底情感將朝正面發展。（示意圖／取自pexels）

圖文／CTWANT

2024年進入倒數只剩不到2個月，俗話說：「有錢沒錢，討個老婆好過年」。命理師姚本軍在臉書透露，接下來時間紫微斗數中的天喜星影響4個生肖的人情感與感受，有伴侶可以好好珍惜，單身的朋友不用氣餒，把握時機、順勢而為就能遇到好姻緣。

●生肖狗

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生肖屬狗的人在感情和伴侶相處上有著溫暖而浪漫的發展潛力，整體的情感運勢向正向發展，尤其在愛情中更能感受到幸福與甜蜜。屬狗之人在愛情中會更懂得如何關懷對方的情感需求，特別是在日常互動中更具包容與體諒的心態。這促使在伴侶間的交流變得更加愉快和諧，彼此之間更能感受到安全感與信任，感情關係會穩定中緩步上升，並在互相支持中得到成長。

對於單身的屬狗者來說，此時的能量加強了他們的情感魅力，並讓他們在各種場合中更有親和力，因此很容易吸引到有緣的對象。這時候若主動出擊或多參加社交活動，有較大機會遇到志同道合的人，甚至可能迅速展開一段美好的戀愛。

●生肖鼠

生肖屬鼠的人在感情中的和諧與甜蜜會自然流露，讓伴侶間的互動更加親密和愉悅。和伴侶之間的溝通會更加順暢，也會願意花時間去了解對方的需求，進而在細節上加強相互的關心。這種細膩的互動不僅讓感情更加穩固，也營造了一種默契，讓兩人在彼此的生活中扮演更重要的角色。屬鼠者在這段期間更能體察到伴侶的情感需求，因此會主動營造一些浪漫的氛圍，或是在生活中的小事上做出貼心的舉動，進而增添感情中的幸福感。

若屬鼠之人尚未有伴侶，在2024年底前容易遇到讓人心動的對象，屬鼠之人會散發出迷人的親和力，吸引到心意相通之人，並可能發展出一段穩定而美好的戀情。只要真誠以待、珍惜與伴侶或新對象的互動，就能迎來愛情中的成長與幸福。

●生肖兔

當生肖屬兔的人遇上天喜星時，這顆星帶來的和諧與歡愉能量讓他們的社交生活煥發出特別的光彩，進而在情感和戀愛上創造出許多新機會。天喜星象徵著人際中的愉快氛圍，這對於屬兔者來說意味著他們在朋友圈中更容易引起他人的好感，並建立起更深的友情。屬兔者在此時個性和氣質會顯得格外溫和親切，並在社交場合中表現出極強的吸引力，尤其是在情感上更具吸引異性或潛在戀愛對象的磁場。

天喜星的影響也讓屬兔之人在友情中獲得情感上的支持，這種朋友之間的扶持讓他們在戀愛過程中更加穩定。無論是已有伴侶的屬兔者還是單身者，天喜星都賦予他們一種無形的溫暖，使得情感關係更穩固，更加富有信任感與包容力。

●生肖虎

當生肖屬虎的人受到天喜星的影響，使屬虎之人在財務上帶來好運，間接地影響他們的情感生活，在愛情中更顯得自信和從容。隨著物質上的穩定和財務狀況的提升，屬虎者的整體氣場更加開朗，這樣的狀態吸引著他人，並與伴侶或潛在情人相處時表現出更大的包容與關愛。他們會更樂於在感情中主動付出，創造愉快的回憶，例如透過邀請對方一起享受優質的生活體驗或進行浪漫的約會，這些舉動讓彼此之間的關係更加親密。

對於單身的屬虎者來說，在物質生活上能感到滿足，讓他們在戀愛中展現出大方與積極的一面。在社交場合中，顯得更加自信和充滿吸引力，也使得屬虎之人擁有更多的機會去表達自己，進而加深與新認識對象的情感聯繫。這段時間的他們更有機會遇到擁有相似價值觀和生活追求的伴侶。

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