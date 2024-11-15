火箭、無人機！民主青年團帶學生看防衛產業　參訪台灣晉陞太空公司、7STARLAKE

▲民主青年團參訪台灣晉陞太空公司。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為促進青年對於台灣民主防衛產業的理解和支持，台灣公共策益、台灣智庫、東海大學都市研究中心、亞洲政經與和平交流協會、台灣教授協會等團體15日共同舉辦「民主青年團參訪交流之旅」活動，分別參訪（TiSPACE）台灣晉陞太空公司，以及（7STARLAKE）喜門史塔雷克公司。

「台灣晉陞太空公司」是專門從事太空技術和衛星發射服務的台灣公司，在台灣東南海岸線的低緯度地區擁有自己的私人發射場地，公司除了混合火箭推進系統，還開發了軌道插入技術，包括引導、導航和控制，具有可靠的跟踪和遙測能力。「喜門史塔雷克公司」長期專注於自動駕駛與AI智慧交通、軌道交通與軍事工業領域，主要經營歐美市場，客戶包含Thales、Raytheon、Airbus等，2017年與法國廠商Easymile合作台灣第一輛無人駕駛巴士「EZ10」，並在全台進行多場域的營運實驗計畫。

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「民主青年團參訪交流之旅」召集人董思齊表示，隨著近年來國際局勢的快速變化，非民主國家勢力急速擴張，而台灣正好處於民主防線的最前線，此次活動不僅希望讓青年朋友們認識到民主防衛的重要性，更希望鼓勵他們投身公共事務與相關產業，共同守護我們得來不易的民主、自由。

▲喜門史塔雷克公司（7STARLAKE）總經理丁彥允。

台灣晉陞太空公司（TiSPACE）董事長陳彥升在與來自各校的大學生與研究生座談時表示，很開心看到青年朋友們的積極參與，期許台灣的太空產業走在前緣，並與國際接軌，並鼓勵青年在未來持續幫助台灣走入國際。

喜門史塔雷克公司（7STARLAKE）總經理丁彥允在與青年學生們分享無人機產業與發展時也強調，未來已是人工智慧的時代，台灣的科技優勢具競爭力，但還是需要更多年輕人對科技持續抱持熱情，用創新的方式思考未來，並積極投入產業之中。

談到此次的參訪活動，同學們也表示，對於台灣的民主防衛和產業創新都有了更深刻的認識，對於可以相關產業持續深化理解有幫助，也希望「民主青年團」未來能持續舉辦更多類似活動，帶領青年深入了解各界產業在台的努力與貢獻。