無人卡車突倒退嚕！撞爛2無辜轎車　卡前議員住家門柱

▲卡車煞車失靈驚險逆行，衝撞連環車禍擋住住家門柱才停。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

澎湖馬公市東衛路段15日早上8時許，發生一起驚險的交通事故，1輛停放在下坡路段的卡車在司機下車去對面早餐店用餐時，竟因煞車失靈或未完全固定，整輛車突如其來地倒退嚕，發生連環撞擊事件，這場意外波及2輛停放在路邊的轎車，並且差點將1位前議員的住家拖入災難。

事故發生在東衛派出所附近，當時該輛卡車正停在路邊，車主原本準備去吃早餐，卻未能注意到煞車系統的狀況，突然重型卡車失去控制，開始倒退，猛烈地撞擊停放在後方的2輛轎車，由於卡車體積龐大且重量驚人，2輛轎車無力抵擋，第1輛車被推至車頭全毀，轉變為橫停；第2輛車則被推後數公尺，並且引擎蓋變形。

更為驚險的是，這輛失控的卡車最終停在前議員呂光宇的住家門口，卡車的右後車斗頂住他家圍牆的門柱，才終於停下來，呂光宇表示，若不是門柱使用鋼筋混凝土結構來承受這股巨大的衝擊，整個卡車可能會直接衝進庭院，造成更為嚴重的損失，並形容當時圍牆因為衝擊力而發生劇烈震動，場面相當驚恐，幸運的是並未造成進一步的破壞。

經警方調查，這輛卡車隸屬於馬公某預拌混凝土廠，當時駕駛人員並未對煞車系統進行足夠檢查，才導致了這起意外。

警方也提醒，停車時應確保車輛完全固定，以避免類似事件發生，並對車輛進行仔細檢查，尤其是停放在斜坡等危險地段時，應特別注意車輛的煞車系統。

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