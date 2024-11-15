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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

薄瓜瓜將成宜蘭女婿先健檢　便衣國安現場警戒...醫院6個字回應

▲薄瓜瓜。（圖／翻攝網路）

▲薄瓜瓜。（圖／翻攝網路）

記者游芳男／宜蘭報導

有關中共中央政治局前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，情定羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，並已到博愛醫院健檢一事，羅東博愛醫院被媒體記者詢問此事約一小時後，在下午一時十分許，相當低調回應說：「不清楚、不知道」。

據了解，薄瓜瓜在國外留學期間結識許文政孫女，2人愛情開始萌芽，並決定攜手走入人生下一階段，薄瓜瓜也於13日凌晨搭機抵台，今（15）日在羅東博愛醫院健檢，將在新竹南園舉行婚宴，成為宜蘭女婿。

據了解，薄瓜瓜是在今（15）早8時許，抵達博愛醫院做健檢，而數名警察與國安人員身穿便衣，徘徊在住院大樓大廳，住院大樓旁的俗稱「小白宮」的羅許基金會辦公室門口，也有人員戒護。薄瓜瓜則是在中午離去。

中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜情定羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，據悉已於13日清晨4時許持英國護照，搭乘長榮航空班機自加拿大入境台灣，將在新竹南園舉行婚宴。由於薄瓜瓜身分特殊，此行也驚動我方國安單位，引發關注。

據了解，薄瓜瓜是在今早8時許抵達博愛醫院做健檢。記者上午7時半許到博愛醫院，高階健康檢查中心位於住院大樓一樓，數名警察與國安人員身穿便衣，徘徊在住院大樓大廳，住院大樓旁的俗稱「小白宮」的羅許基金會辦公室門口，也有人員戒護。

薄熙來曾任重慶市委書記，當時是現任中共國家主席習近平角逐大位的最大對手，但後續薄熙來在一系列事件影響下遭「雙開」解除職務，並被移送法辦，目前仍在北京秦城監獄服刑中。

薄熙來之子薄瓜瓜在國外留學期間結識許文政孫女，2人愛情開始萌芽，並決定攜手走入人生下一階段，薄瓜瓜也於13日凌晨搭機來台，迎娶許家千金，將成為台灣女婿。

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