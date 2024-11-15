改善照護流程優化動線　嘉基急重症醫學減少「加護病房症候群」

▲護理人員示範電子床頭卡操作。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院日前啟用全新急重症醫學中心，引入中央整合式監控、智慧電子床頭卡等智慧化設計，共有13家全國區域醫院代表到院參訪，彼此交流如何以病人需求為核心，在後疫情時代建立更安全、便利的醫療環境，同時減輕醫護工作負擔。

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▲嘉基急重症醫學中心改良照護流程及動線，期盼能減輕醫護工作負擔，更有餘裕關心病人需求 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基重症內科主任李世瑜醫師指出，急重症醫學中心引入多項先進科技，以中央整合式監控系統為例，病人的生理監測畫面可同步顯示於護理車和平板電腦上，幫助醫護人員即使不在病房內，也能遠端查看病人的即時數據。透過系統整合，亦可即時預測病人的生命體徵變化，有助於醫療團隊快速做出應對，提升醫療效率。另引入「急救快譯通」系統，可依據急救指引提醒急救程序，提升急救品質，更能有效減輕醫護人員記錄病歷的負擔。

▲明亮的自然採光環境，有助病人調節生理節奏，減少「加護病房症候群」。 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

電子床頭卡則以電子紙顯示技術取代傳統紙卡，可清楚呈現病人的重要照護資訊，即時顯示管路管理、傷口狀況、檢查排程、家屬特殊交代事項、即時推播等訊息，降低護理人員紙本作業負擔。此外，中心內也設置了三間全新的心導管室，心導管手術執行完畢的病人可立即轉入加護病房，提升病人安全與醫療品質。

嘉基周恬弘副院長強調，嘉基急重症醫學中心皆為單人房，可避免互相干擾與傳染，並規劃自然採光，讓病人和家屬在住院期間也能享受明亮舒適的環境，並設有禱告室及視訊探視功能，讓親友在不便探訪時也能安心與病人保持聯繫，緩解情感壓力。另為因應疫情變化，創新設計可彈性調整的防疫病房區，可視疫情的發展，靈活變換為6床、10床、20床等三階段防疫區域，提升病人與醫護工作安全，展現高度應變能力。

▲13家醫院參訪嘉基急重症醫學中心，彼此交流 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

此次參訪院所包括成大醫院斗六分院、大林慈濟醫院、聖馬爾定醫院、衛生福利部嘉義醫院、麻豆新樓醫院、愛仁醫院、屏東基督教醫院、聯新國際醫院、天主教仁慈醫院、天主教若瑟醫院、門諾醫院、台東馬偕紀念醫院等，多家院所近期有改建或新建加護病房的計畫。嘉基陳煒院長表示，嘉基急重症醫學中心歷經近三年的規畫與整建，結合智慧科技與人性化設計，展現以病人為中心的服務理念，提升照護流程便利性與空間舒適度，非常感謝有此機會與醫界夥伴分享成果與心得，共同為提升區域醫療品質而努力。