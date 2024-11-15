川普重回白宮會把台灣賣掉？　范琪斐觀點「美抗中≠保台」

記者李芸樺、實習記者陳品芸／台北報導

官司纏身、爭議不斷的川普，獲壓倒性勝利重回白宮，還任命和他一樣狂的特斯拉創辦人馬斯克當閣員，全世界都剉咧等！台灣又該怎麼跟川普2.0打交道呢？前駐美記者、資深媒體人范琪斐，來《豈有此呂》和主持人呂捷對談，她觀察的川普是什麼樣的人。

▲前駐美記者、資深媒體人范琪斐。（圖／《豈有此呂》）

川普的核心思想包括「保護主義」、「孤立主義」、「民粹主義」和「本土主義」，不是「傳統」美國總統類型，范琪斐說川普2.0來臨，台灣應該要拋去原本乖乖牌那一套，外交手段要更加有創意，不然只會被川普所說的「保護費」壓得死死的。

▲范琪斐和呂捷對談川普當選對台影響。（圖／《豈有此呂》）

至於錯綜複雜的美中台關係，范琪斐認為，川普處理其他國家問題的態度向來是「弱國閉嘴」，這樣的心態放到台海危不危險？而川普身為一個商人，是否會因為有足夠的誘因，就把台灣賣掉？因為對他而言台灣沒用，他會持續揍中國跟他要不要跟台灣當盟友是兩回事，也就是「抗中≠保台」，未來充滿不確定性。

至於護國神山台積電會變美積電嗎？范琪斐看他們的壓力有多大呢？拜登時期，美認為台灣的整體戰略應為不對稱作戰，如今新政府的戰略模糊，會讓台灣不知所措？請鎖定11月15日的《豈有此呂》。