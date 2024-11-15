中藥行「取名」冷知識　堂、行、房服務大不同

▲早期中藥行取名行、堂、房，原來代表提供不同服務。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

登義參藥行由第一代吳瀛洲於1985年創立，經歷過中藥行在台灣的興盛沒落，現已由第二代吳孟龍、吳孟宸兄弟接手轉型，讓中藥行除了原本的抓藥功用，也能如漢方百貨，提供多元產品。但在早期，中藥行名稱有某某堂、某某行、某某房，原來就代表提供的服務不太一樣，登義第二代吳孟宸為大家揭曉鮮為人知的中藥行冷知識。

一樣是中藥行，但早期有的會取名為某某堂、某某行或某某房，原來是提供的服務不太一樣。

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登義第二代吳孟宸解釋，「取名行的中藥店，大部分有做批發，取名房的話，就是位在各社區的藥房，至於堂，通常是有駐店醫師，店內會請中醫師看診，才可以叫某某堂。」

▲第二代吳孟宸（左）從父親吳瀛洲（右）手上接手中藥行後，積極轉型成為漢方百貨，推出藥燉包、茶包、泡澡包等多元產品。

不過名號的分類其實沒有被明文規範，是早期的約定俗成共識，演變至今，名稱也已脫離早期分類的概念，「因為現在就分類成中醫診所跟中藥行兩大類，現在的堂，裡面也沒有中醫師看診了。」

至於為何中藥行也會賣鮑魚、干貝等乾貨，吳孟宸解說：「以前中藥行最主要集散地在大稻埕迪化街，以前那邊是大港口，所有國外貨物都從那邊進來發散，所以那邊的中藥行很多做批發，也會進海鮮乾貨、南北貨一起兼著賣，有些食材也會跟藥膳搭配，乾脆一起賣。」

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