天兔詭步「2條路徑」還在變！關鍵轉彎劃過南台灣　紫爆豪雨熱區曝

記者柯沛辰／綜合報導

中颱天兔持續逼近台灣，目前位在台灣南方約370公里處，中央氣象署持續發布海警、陸警。由於天兔稍早經過呂宋島時受到陸地破壞，強度持續減弱，但仍維持中度颱風，預計未來持續朝西北西偏北的方向，逐漸進入巴士海峽，暴風圈將在15日中午前後逐漸涵蓋屏東、恆春半島陸地。

▲天兔途經呂宋島，強度持續減弱，但仍維持中颱。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

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氣象署科長劉宇其表示，在天兔靠近台灣的過程中，東半部洋面、西南部洋面15日浪高將達3米以上，尤其恆春半島離天兔更近，浪高將達5米至7米，海況會愈來愈惡劣。

隨著天兔逼近，台灣今晚明晨將吹東南風，台東、恆春半島迎風面首當其衝，雨勢逐漸增大，明天（15日）晚上到後天（16日）清晨，將是降雨影響高峰，尤其是台東、恆春半島可能出現大雨或豪雨，屏東山區有機率出現豪雨，花蓮、高雄山區也可能有局部大雨。

▼ 明天上午至後天清晨，將是天兔降雨影響最劇烈的時刻。（圖／中央氣象署）

風力部分，基隆北海岸、馬祖、澎湖、屏東、台東及恆春半島空曠地區易有8至9級強陣風，隨著颱風逼近，恆春半島沿海空曠地區下午起可能出現9至10級強陣風，提醒東半部、南部的民眾做好防颱準備。

劉宇其指出，天兔所處環境的導引氣流相當複雜，也跟太平洋高壓強度息息相關，15日可能出現北轉、往東北轉向，但目前各氣象資料對太平洋高壓的強弱仍存在分歧，所以後續路徑變數非常大，轉向時間點也不一定。

▼天兔受太平洋高壓、底層風場影響，路徑仍有諸多變數。（圖／中央氣象署，下同）

另外，隨著天兔強度出現變化，中颱通常受中高層風（約海拔5500公尺高空）導引較為明顯，但當颱風逐漸減弱、結構變矮，底層的風場（約海拔1500公尺高空）導引權重將增加，目前底層風場偏東風，所以若天兔減弱速度比預期快，往西移動的趨勢就會變明顯。

基於上述因素，目前各氣象資料對於天兔明後天走向仍有分歧，但有共識的是，今晚到明天白天，天兔持續往台灣西南方前進。不過，無論天兔走哪一種路徑，明天起都離台灣較近，將對東半部、南部造成影響，尤其是迎風面的台東、恆春半島，風雨將愈加明顯。