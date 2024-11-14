小六女童網戀3天！初見面就進廁所愛愛　離婚男賠72萬換緩刑

▲台中一名男子與小六女童認識3天即交往、發生性關係，賠償女童父72萬元換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中1名許姓男子在網路遊戲認識1名小六女童，雙方僅認識3天便交往，且一見面就連續3天發生性行為，女童父親得知後氣炸報警提告。一審高雄地院依犯對於未滿14歲之女子為性交共3罪，判刑2年，緩刑5年。檢察官不服上訴，痛批許男殘害國家幼苗，請求法官從重量刑，高雄高分院審理後，認定許男與女童是在具有一定感情基礎下發生性行為，駁回檢方上訴。

判決指出，去年3月12日，許男經網路遊戲結識就讀小六的女童，3天後便決定見面，進而交往，15日2人第一次見面即在博物館殘障廁所發生性行為，之後連續2天又在許男住處發生關係。直到女童父親得知全情，報警提告，全案才曝光。

一審法官勘驗雙方對話紀錄，認為確實可看出雙方有曖昧，且女童也供稱「我認為我們當時算男女朋友，所以才發生關係」，認定雙方是在一定的感情基礎下發生性行為，且許男犯後態度良好，並與女童父親以72萬元達成調解，依犯對於未滿14歲之女子為性交共3罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

檢察官不服上訴，主張許男與女童相差17歲，且許離婚育有1子，2人生活背景差異極大，且雙方認識僅3天，何來感情基礎？實與常理相違，且許男一見面就連續姦淫女童3天，殘害國家幼苗，檢方認為原審量刑過輕，請求法官對許男許犯3罪，各處有期徒刑3年2月。

高雄高分院審理認為，女童曾傳訊給許「抱抱」、「你想要手作花嗎？」許也回傳「愛妳」、「老婆做的都好，就想陪伴妳成年，然後光明正大在一起」，採信許說法。

二審法官認為，許男犯行時與女童為男女朋友，其因一時未能控制情慾而與女童發生關係，犯後坦承犯行並積極彌補對女童造成的傷害，女童父親也表示願意給予許男緩刑機會，符合減刑要件，駁回檢方上訴。