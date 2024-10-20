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讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

▲大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系邀請殯葬網紅小冬瓜郭憲鴻講演 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系邀請殯葬網紅小冬瓜郭憲鴻講演 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系19日邀請殯葬網紅達人小冬瓜郭憲鴻（冬瓜行旅負責人），舉辦了一場主題為「殯葬4.0的現況與發展趨勢」講座，深入探討殯葬業在數位時代的變革、未來發展趨勢以及殯葬工作人員在臨終關懷中的重要角色，吸引眾多師生參與。其中林爵士校務顧問(前副校長)強調大仁生關系多年來在培育生命禮儀服務人員的努力，吳鄭善明副院長則期勉生關系可以永續經營，共創殯葬新潮流。

▲大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系邀請殯葬網紅小冬瓜郭憲鴻講演 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系邀請殯葬網紅小冬瓜郭憲鴻講演 。（圖／大仁科大提供）

小冬瓜回顧了殯葬業的發展歷程，從1.0農業時代到2.0工業時代，再到3.0服務時代，最終進入如今的4.0網路時代。
他指出，隨著科技的進步，殯葬業已逐漸進行數位轉型，並強調了個性化、透明化和客製化服務的重要性。隨著消費者需求的多元化，殯葬服務正朝向數位化與人性化結合的方向發展。

「殯葬4.0的核心在於科技與人文的融合。」小冬瓜說，未來的殯葬服務將不僅僅是提供儀式，而是更加關注個體的意願與情感需求。尤其在面對臨終時，殯葬工作人員的角色不僅是提供儀式性服務，還肩負著臨終關懷、悲傷陪伴和靈性關懷的重任。

此外，少子化、消費習慣的轉變、通膨壓力等外部挑戰正在改變殯葬業的經營模式。小冬瓜鼓勵學生們，未來殯葬業需要不斷創新，在數位轉型中找尋機遇，並強調文化深耕與教育的使命。他認為，殯葬業不僅是服務產業，更是一種生命教育與文化傳承的實踐，透過儀式讓生者重新思考生命的價值與意義。

小冬瓜還強調殯葬業者的文化責任：「我們應該讓死亡不再是令人畏懼的話題，而是一個能讓生者從中獲得力量、反思生命的過程。喪禮的意義，不僅是告別，更是為生者帶來慰藉的儀式。」而透過臨終與靈性關懷，殯葬工作者能夠幫助家屬找到心靈的平靜，這也是殯葬4.0時代下的核心價值之一。

負責這次課程邀請的盧以琳副教授表示，小冬瓜的分享不僅讓學生對殯葬業的現狀有了更深入的理解，也啟發了他們對未來從事殯葬行業的使命感與熱情。大仁科技大學生命禮儀暨關懷事業系將持續推動相關講座與學術活動，培養具備創新思維與人文關懷的專業人才，為未來殯葬業的發展貢獻力量。

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