藍白強推修法NCC恐停擺　卓榮泰盼盡快行使人事同意權

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）組織法本周五將闖關，考量藍白人數優勢，代理主委翁柏宗預料將被拉下台。NCC委員未達組織法第4條規定的法定人數7人，將無法召開委員會議並作成決議。行政院長卓榮泰說，希望立法院能儘速排定議程行使人事同意權，NCC才能順利、合法、正常的運作下去。

立法院上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除「萬年委員條款」，NCC委員任期改為4年且僅能連任1次；但行政院遲未宣布施行日期，讓翁柏宗延任並代理主委至今。

為抵制行政院鑽此巧門，藍白陣營再提NCC組織法第16條修正草案，將實施時間改成自修正公布日施行，此修法也被稱為「翁柏宗條款」。而該修法三讀通過後，NCC將只剩3位委員、未達法定人數，內部運作將面臨停擺。

卓榮泰說，在陳建仁院長時代，行政院就已經送出了人選，希望立法院能行使人事同意權。卓指出，在今年7月30日，他基於要讓NCC不能因為人數不足而無法正常運作，所以在便宜的措施上選擇了代理主委，這也一直運作至今。

「現在我們還是希望，立法院除了將已經談好的幾項人事案能夠行使同意權外，也能夠儘速將NCC人事案能排定議程進行人事同意權。」卓榮泰說，如此就能順利、合法、正常的運作下去，就能解決這問題。