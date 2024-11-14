違停遭拖吊硬要報失竊　PO網控警態度差...苗栗車主劣跡被起底

▲苗栗大湖有貨車違停，車主到警局硬要求報案失竊，遭拒絕後又PO網控警方態度不好。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗大湖鄉徐姓男子將小貨車違規停放人行道，警方確認臨時牌照過期遭註銷，12日依法開罰單、車子拖吊移置保管，徐姓車主13日卻跑到警局要求報案為失竊車輛，但警方解釋車子並非失竊、是違停被拖吊，無法受理失竊報案，徐男未如願後感到不滿，將跟警方理論影片上傳到社群網站，指控警方態度消極。大湖警方今（14）日發表聲明，嚴正駁斥徐的說法不實；徐男也遭起底，另有5輛車長期佔停大湖公所公有停車場。

大湖警分局副分局長黎萬輝今天說，大湖派出所員警10日接獲民眾報案，稱大湖鄉民族路一帶有違規車輛停放在人行道，員警獲報到場處理逕行舉發5輛車，其中一輛小貨車未懸掛號牌，車身貼著臨時牌照，經查證該臨時牌照已過期且遭註銷，依道路交通管制處罰條例第12條4項規定，除了開罰單外，更要強制拖吊移置保管。

黎萬輝說，經通報警察局交通隊協助，12日上午經過拍照存證等程序後，將徐姓民眾所有的違停貨車拖走，昨（13）日上午徐姓民眾到至派出所報案車輛失竊，警方查證告知徐男車輛並非失竊，是因違法被移置保管至苗栗拖吊場，不符合失竊車輛要件、無法受理其報案，民眾誤以為警方不願受理報案，因而導致口角糾紛。

被拖吊的貨車駕駛座車窗上，貼上一張疑似車主自製的告示，內文大意：此車為私人財產，非報廢車或註銷牌照車，擅自拖吊將觸法。而靠近大順醫院、大湖鄉公所廣二停車場，因車位數有限，被民眾發現至少有5輛車掛臨時牌，附近民眾說至少停放2年以上，每台車上也張貼被拖吊貨車相同告示，警方證實都是徐姓男子所有，但因屬開放式停車場，鄉公所對此也沒輒。

大湖警分局提醒，違規停車將依據道路交通管理處罰條例56條，處罰600元至1200元。另道交條例規定，轎車未懸掛車牌停放在道路，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，禁止行駛以外，車輛還要當場移置保管，請民眾切勿以身試法。