　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

▲▼天兔颱風影響台灣各地天氣情形。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲天兔颱風影響台灣各地天氣情形。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）※點圖放大

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續發布海上警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔即將在少見的深秋時節，進逼台灣陸地，預估周五至周六白天距離台灣最近，也是影響最大的時段，周六入夜後預計轉向東北，逐漸遠離台灣，各地影響逐漸緩和。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分析全台各地風雨時程，並表示太平洋高壓東退、減弱趨勢已定，天兔颱風將在掃過菲律賓陸地後，拋物線北轉，預期中心在恆春至台東近海通過機會最大，但仍有些許在屏東陸地登陸機率，視颱風實際轉向點而定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，周五下半天至周六白天距台最近，也是影響最大的時段，周六入夜後，颱風預計轉向東北，逐漸遠離台灣，各地影響逐漸緩和。天兔現為中度颱風，但穿越菲律賓陸地進入巴士海峽後，遭遇海溫、風切等不利條件，強度將隨時間一路減弱。

粉專進一步指出，不同於前幾個大颱風，天兔屬於小環流颱風，核心細小，又加上颱風強度會持續減弱，除了離颱風最近的台灣東南部相對有感外，其他地區感受預期有限。

▲▼天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

「花蓮、台東、恆春半島再度成為風雨第一線。」粉專表示，預期恆春、台東的風雨明顯，若中心通過，強風豪雨將很劇烈，另花東處在迎風面，累積雨量要特別注意。

雙北、基隆、宜蘭的部分，粉專表示，由於颱風較小，預計很快往東北轉出去，風勢不大，主要以間歇陣雨為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多。高雄、屏東偶有颱風的外圍環流移入，預期有一點雨勢，但在山脈阻擋下，大致上影響仍然很有限，但若颱風稍更加偏西，從屏東登陸，風雨就會增強許多。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，不能排除登陸，但登陸時間及地點仍有待持續觀察，明天颱風中心到巴士海峽，暴風圈會接近陸地，周五及周六最靠近台灣，也需注意與周日南下的東北季風是否有共伴效應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／遭判刑11月　朱學恒回應了
奪命現場曝！阿里山木棧道斷裂　女遊客身亡
恐怖瞬間曝！士官剛走出營區　斑馬線上遭撞死
台中富二代開賭場還供毒品！豪宅外停滿名車　每月金流1300萬
花蓮規模5.4地震「屬0403餘震」　氣象署：不定時有規模5
天兔颱風進逼　「全台風雨時程」曝　
台韓大戰！捕捉伍佰、愛妻大跳波浪舞　球迷嗨翻：真難得
快訊／國道天降輪胎！　駕駛慘被砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不懂搶什麼！鬆餅堡「還有1個月」過來人1關鍵搖頭：很懊惱

好友回覆IG限動！她回完訊息「卻錯愕」　一票有感：習慣就好

和平新生天橋存廢激化　里長憶「11年前憾事」推他護橋迄今

LIVE／天兔更偏西「可能登陸」　氣象署最新說明

女友不愛洗澡！他難接受「結婚住一起很恐怖」　網嘆：太多可以吵

花蓮規模5.4地震「屬0403餘震」　氣象署：不定時有規模5以上

台韓戰哪球印象最深刻？「這1球」全爽翻：幸福來得太快

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

台韓大戰！捕捉「野生搖滾天王」跳波浪舞　球迷嗨翻：真難得

快訊／10:38花蓮近海規模5.4地震　最大震度4級

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

不懂搶什麼！鬆餅堡「還有1個月」過來人1關鍵搖頭：很懊惱

好友回覆IG限動！她回完訊息「卻錯愕」　一票有感：習慣就好

和平新生天橋存廢激化　里長憶「11年前憾事」推他護橋迄今

LIVE／天兔更偏西「可能登陸」　氣象署最新說明

女友不愛洗澡！他難接受「結婚住一起很恐怖」　網嘆：太多可以吵

花蓮規模5.4地震「屬0403餘震」　氣象署：不定時有規模5以上

台韓戰哪球印象最深刻？「這1球」全爽翻：幸福來得太快

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

台韓大戰！捕捉「野生搖滾天王」跳波浪舞　球迷嗨翻：真難得

快訊／10:38花蓮近海規模5.4地震　最大震度4級

緯穎Q3獲利創新高　股價逆勢漲近8%

未來4年再投150億反毒　卓榮泰：向毒品宣戰實現健康台灣

大谷翔平50轟50盜球不是最貴　皮朋指出這球刷新紀錄

不懂搶什麼！鬆餅堡「還有1個月」過來人1關鍵搖頭：很懊惱

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

拒當傳統第一夫人！梅蘭妮亞不住白宮　兒子和自家平台成新生活重心

快訊／朱學恒遭判刑11月！臉書回應：不再上訴消耗資源

重燃觀光的熱情－－日本傳統文化原裝重現花蓮街頭

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

提離島建設修法遭酸「陳三桂」　陳玉珍火爆舌戰3綠委：別落跑！

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

生活熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔路徑更偏西「不排除登陸」　北東防共伴效應雨下到發紅

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

快訊／10:38花蓮近海規模5.4地震　最大震度4級

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

25歲女懷上「9胞胎」！

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

韓媒不平：應援團台灣「封殺」

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面