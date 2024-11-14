天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

▲天兔颱風影響台灣各地天氣情形。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）※點圖放大

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續發布海上警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔即將在少見的深秋時節，進逼台灣陸地，預估周五至周六白天距離台灣最近，也是影響最大的時段，周六入夜後預計轉向東北，逐漸遠離台灣，各地影響逐漸緩和。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分析全台各地風雨時程，並表示太平洋高壓東退、減弱趨勢已定，天兔颱風將在掃過菲律賓陸地後，拋物線北轉，預期中心在恆春至台東近海通過機會最大，但仍有些許在屏東陸地登陸機率，視颱風實際轉向點而定。

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粉專指出，周五下半天至周六白天距台最近，也是影響最大的時段，周六入夜後，颱風預計轉向東北，逐漸遠離台灣，各地影響逐漸緩和。天兔現為中度颱風，但穿越菲律賓陸地進入巴士海峽後，遭遇海溫、風切等不利條件，強度將隨時間一路減弱。

粉專進一步指出，不同於前幾個大颱風，天兔屬於小環流颱風，核心細小，又加上颱風強度會持續減弱，除了離颱風最近的台灣東南部相對有感外，其他地區感受預期有限。

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

「花蓮、台東、恆春半島再度成為風雨第一線。」粉專表示，預期恆春、台東的風雨明顯，若中心通過，強風豪雨將很劇烈，另花東處在迎風面，累積雨量要特別注意。

雙北、基隆、宜蘭的部分，粉專表示，由於颱風較小，預計很快往東北轉出去，風勢不大，主要以間歇陣雨為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多。高雄、屏東偶有颱風的外圍環流移入，預期有一點雨勢，但在山脈阻擋下，大致上影響仍然很有限，但若颱風稍更加偏西，從屏東登陸，風雨就會增強許多。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，不能排除登陸，但登陸時間及地點仍有待持續觀察，明天颱風中心到巴士海峽，暴風圈會接近陸地，周五及周六最靠近台灣，也需注意與周日南下的東北季風是否有共伴效應。