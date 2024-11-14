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大陸 大陸焦點 特派現場

營造公平就業環境　陸校園招聘禁限定985、211大學

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲大陸禁止校園招聘限定985、211大學的畢業生等條件。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸青年就業狀況嚴峻，為了使就業環境更加公平，大陸要求校園招聘嚴禁發布含有限定985大學、211大學等字樣的招聘資訊，此外，因應市場需求，將對就業狀況不高的學科專業實行紅黃牌提示制度。

《觀察者網》報導，大陸教育部日前印發《關於做好2025屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》，部署各地各大學實施「2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」，全力促進大學畢業生充分就業。

該通知要求，提升大學畢業生就業工作保障水準。嚴格落實校園招聘「三嚴禁」要求（嚴禁發布含有限定985大學、211大學等字樣的招聘資訊，嚴禁發布有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款的需求資訊，嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業資訊），積極營造公平就業環境。

通知還指出，要促進人才培養與經濟社會發展供需適配。加強就業市場需求分析研判，編製發布人才需求報告和急需緊缺人才目錄。

通知強調，要加強學科專業動態調整，主動布局新興學科專業，擴大急需緊缺學科專業布點，對就業狀況不高的專業實行紅黃牌提示制度。同時，加強就業與招生、培養聯動，將大學畢業生就業狀況作為大學辦學資源配置、教學品質評估、招生計劃安排的重要依據。

該通知稱，將配合有關部門依法打擊招聘欺詐等涉就業違法違規行為。加大校園招聘審核力度，嚴格規範招聘資訊採集，及時清除各類虛假資訊。

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