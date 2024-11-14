失去台灣白蝦市場難過冬！宏都拉斯轟「中國跳票」：成本75%都不到

記者羅翊宬／綜合報導

宏都拉斯女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）執政後，去年選擇與我中華民國斷交，此後該國白蝦出口便在斷交後失去台灣市場，同時又無法與中國達成相同規模的交易，預估今年的蝦類出口將出現史上最大跌幅，潛在損失金額達到4500萬美元（約新台幣14.65億元），而中國開出的收購價甚至未能達到生產成本的75%。

▲宏都拉斯養殖的白蝦。（示意圖／VCG）

根據《中美洲360》（Centroamérica360）報導，宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）估計今年的蝦類出口量約為6000萬磅，與去年的7890萬磅相比減少了1890萬磅，其中今年白蝦出口量大幅下降24%。該協會總裁哈維爾（Juan Carlos Javier）指出，今年的蝦類出口額為2.2億美元，與前一年的2.657億美元相比，減少了4500萬美元。

宏都拉斯蝦類出口下降的主要原因，是受到對台灣的出口量大幅下降等因素影響，因為截至今年10月31日，與去年同期相比，對台灣的出口量從2210萬英鎊慘跌至740萬英鎊。

報導指出，卡蕬楚2023年3月片面宣布與台灣斷交，同時還決定從該月起中止與台灣的自由貿易協定，這導致宏都拉斯對台灣的蝦類出口必須被課徵20%的關稅。

喬盧特卡（位於宏都拉斯的城市）小蝦生產協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）接受《論壇報》採訪時，對於當前的局勢表達擔憂，「冬季時水域缺氧，會導致蝦類死亡，我們其中一間生產商薩拉薩（Marlon Salazar）便在一座養殖池中，損失了約1萬磅蝦。」

克魯茲抱怨，目前沒有足夠的消費市場能供應蝦類養殖商生存，「儘管我們的生產單位有蝦，但沒有市場來銷售我們的產品。買家在這種情況下趁勢壓低購買價，他們支付的價格甚至還未能達到我們75%的生產成本。」

克魯茲透露，「儘管他們（中國）承諾要購買我們的產品，但最終卻只買了2箱貨櫃做為『宣傳樣本』，僅此而已。公司之所以開始養殖白蝦，是因為深信我們最終會出口，但其實中國提供的購買價格壓得非常低。」

宏都拉斯國家水產養殖協會曾經於10月指出，中國當初承諾宏都拉斯，將會購買250箱貨櫃的蝦類，然而該條初步協議並未兌現，最終中國只購買了2箱貨櫃，並在中國山東省青島的世界海鮮博覽會上展出。