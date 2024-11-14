天兔路徑更偏西「不排除登陸」　北東防共伴效應雨下到發紅

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續發布海上警報，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔路徑比起昨天更偏西、靠近台灣陸地，預估明上午暴風圈觸陸，甚至不排除有機會登陸，但登陸時間及地點仍要持續觀察，而周日東北季風南下，是否與颱風外圍環流產生共伴效應，北部、東北部降雨可能會相當明顯。

氣象署最新觀測資料顯示，天兔颱風上午8時中心位在鵝鑾鼻南南東方約 570 公里之處，以每小時18公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天兔颱風路徑更偏西、更靠近台灣陸地，但目前各國模式預測仍有分歧。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，目前北邊是太平洋高壓勢力範圍，周五到周六在西北邊的高層低壓系統可能靠近，會讓太平洋高壓強度減弱，但減弱程度、什麼時間減弱，以及北轉角度與時間，都會對台灣天氣影響程度是完全不一樣的。

她說，從目前各國模式資料來看，天兔颱風持續向西前進，就是太平洋高壓減弱不明顯，也有模式資料顯示太平洋高壓減弱而讓颱風往東北方向移動，有的模式也顯示路徑很靠近台灣陸地、朝北的方向移動，秋颱影響因素很複雜。

伍婉華指出，天兔颱風今天往巴士海峽的方向移動，今晚到明天到達巴士海峽，再逐漸往東北方向移動。今天台灣附近海面、東半部、綠島蘭嶼、西半部沿海及澎湖已有長浪，恆春半島及蘭嶼、綠島也有8至9級強陣風。

▲隨著天兔颱風靠近，台灣沿海風浪逐漸增強。（圖／氣象署提供）

伍婉華進一步指出，從颱風結構來看，主要強風強雨的結構都在暴風圈之內，所以未來暴風很接近的地方，風雨都會很明顯。今天各地天氣穩定，東南部、恆春半島斷斷續續有下雨，到晚上雨更多一些，其他地區穩定。

她說，明天隨著天兔颱風靠近，東半部、恆春半島甚至南部開始降雨，台東、恆春可能局部性豪雨，花蓮則有局部性大雨發生，北部及中部山區也會斷續下雨。如果颱風在周六到達台灣東方海面，台東及恆春半島降雨緩和，花蓮持續下雨，北部、東北部雨勢漸多。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，周日颱風可能到達東北海面，此時剛好有東北季風南下，東北季風和颱風外圍環流是否會有共伴效應，造成北部、東北部降雨明顯，將密切觀察。颱風接近，蘭嶼、綠島首當其衝，當地民眾特別小心。

天兔颱風路徑更偏西，是否會登陸？伍婉華表示，目前資料無法判斷，各國颱風指引預報模式分歧，持續觀察，但明天上午暴風圈觸陸，以恆春半島機率較高，但路徑仍有不確定性，不排除有登陸機會，若登陸將是今年第4個登陸的颱風。