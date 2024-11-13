蹦闆開拾汣茶屋虧錢「原因抓到了」！3員工A走200萬　他怒：告到底

▲蹦闆開飲料店虧錢的主因，竟是員工將錢偷走。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber「蹦闆」擁有許多副業，其中一項飲料店「拾汣茶屋」日前傳出虧錢的消息。沒想到，近日經過調查以後，蹦闆才發現，飲料店竟然不是虧錢，而是被3名員工偷走了200萬元，氣得他大罵「告到底」。

蹦闆今年10月拍了短片，指稱「拾汣茶屋」飲料店虧錢，當時他分析原因，可能是因為毛利率低，加上人事成本高，所以才沒有賺錢。

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蹦闆於是跟原先的店長討論，不再聘雇原先的工讀生，怎料店長聽完以後，與員工們集體辭職。蹦闆索性再找了新的專業人士，來擔任飲料店的新店長，豈料新店長才剛做3天，飲料店的營業額就突飛猛進，成長了將近1倍。

▲蹦闆開飲料店虧錢的主因，竟是員工將錢偷走。（資料照／記者李毓康攝）



此外，新店長算了飲料店的帳以後，發現過去的帳有許多問題，仔細一查才知道，原來先前離職的員工當中，有3名員工「都在偷公司的錢」，飲料店並非沒有賺錢，而是這3人短短一年就偷走了200萬元。

蹦闆表示，發現這件事情以後，大部分的涉案員工都願意和解，只有其中一人的父母認為「這是小事情」，於是他決定要告到底。

新店長還說，調了監視器發現，過去的員工基本上都在消息，只要碰上外送訂單，一律按拒單，等同於都在偷懶。這次的經驗也讓蹦闆忍不住說，以後自己會記得看帳，「我知道了，對不起啦。」