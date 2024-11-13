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日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲觀光署最新統計資料顯示，日本旅客訪台今年10月突破100萬人次。（圖／載自pixabay）

記者蔡亞樺／台北報導

日本旅客向來是台灣觀光市場主力，觀光署今指出，最新統計資料顯示，日本旅客訪台在10月突破100萬人次，與去年同期相比成長近5成，回溫狀況良好，第4季是國際旅客來台旺季，日本旅客人數可望創疫後新高紀錄，並搭配台北101大樓「夢想高飛計畫」日本球星大谷翔平50紀念球特展，強力行銷推廣。

觀光署表示，透過多元行銷管道積極吸引團客與自由行旅客，如與日本旅行業協會(JATA)攜手合作，去年、今年持續辦理千人放天燈活動，今年10月26至27日於新北平溪舉辦「2024千人放天燈」活動，吸引超過1000名日本旅客參加。

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緊抓日本海外旅遊成長趨勢，觀光署於9月13日推出高鐵2人同行1人免費優惠活動，搶攻客源，並推出與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施；另邀請日本國民男神妻夫木聰擔任台灣觀光代言人，將台灣特有「人情味」透過影片，於日本東京、富士、朝日、關西等各大電視台，並於車廂廣告、戶外廣告及相關影音、數位媒體強力放送。

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

▲大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

觀光署表示，將搭配台北101觀景台從今日起至明年3月2日推出的「夢想高飛」棒球公益特展，將日本知名棒球球星大谷翔平「50/50紀念球」及風阻尼球投影成巨型棒球之實境視覺效果等特展亮點透過共同行銷，與台北101合作進行產品包裝及遊程推廣，期能增快日客來台觀光回溫速度。

此外，觀光署表示，10月1日至12月31日針對重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動加碼，有2次抽獎機會；團客獎助10月起也放寬天數申請門檻，以及提高團客獎助金額等措施，盼吸引更多日本旅客來台觀光。

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