台中「持棒猴群」凶狠攔車！一看找錯人...連喊10次對不起

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區昨日凌晨傳出烏龍攔車糾紛，一名女駕駛行經環中路與崇德路口時，突然遭一群年輕男子攔車，甚至有人持棒，結果女駕駛搖下車窗，整群「台中猴」發現攔錯車，急忙喊「對不起對不起」。警方看過影片後，已經鎖定車牌，通知車主到案說明，該群男子已涉犯強制罪。

▲台中一群年輕男子12日凌晨在北屯攔車，結果發現找錯人，急忙喊對不起。（圖／民眾提供）



有民眾在社群平台Threads發文表示，12日凌晨在0時許行經北屯區環中路與崇德路口時，在該處停等紅燈，不料突然有一群男子拍打車窗，感到相當害怕，硬著頭皮拉下車窗後，該群男子馬上發覺找錯人，猛說10多次「對不起、不好意思」。

另位路過民眾行車紀錄器也拍下，至少5、6名男子從2台白車下車，有人手持棍棒，奔向該名女駕駛車前，但眾人疑似發現找錯人，又鬧哄哄地大喊離開。

該位目擊民眾說，起初看到他們時，以為是要飆車才沒停紅綠燈，結果看到他們突然下車叫囂，很快就發現是認錯人，也有聽到他們道歉，馬上就跑走。

第五警分局說，警方未接獲報案，已經介入了解，調閱監視器追查相關人。該案2台轎車攔車涉犯強制罪，且在路中無正當理由停車，也違反道交通條例，可處最高3萬6千元罰鍰、扣牌6個月。