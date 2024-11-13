曾獲杏壇芬芳獎！變態棒球教練10年侵犯22男童　68罪重判13年

▲南投某國小黃姓棒球隊教練，長期猥褻、性侵小球員，遭判刑13年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

南投縣某國小一名黃姓教師，兼任校內棒球隊教練期間，竟涉嫌對22名小球員猥褻、性侵長達10年以上。南投地院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等共68罪，分別判處7年6月到7月不等，應執行有期徒刑13年，可上訴。

據悉，黃是南部人，畢業後即投入教職，在該所國小任職多年，並兼任棒球教練逾20年，平時與學生互動良好，曾獲杏壇芬芳獎。

判決指出，黃男於1992年8月至2024年2月間，在該校擔任導師、科任老師及棒球教練。其於任職期間，明知22位少年當時均為未滿14歲或未滿18歲之少年，竟利用執教機會，長期對小球員強制猥褻、性侵、拍攝猥褻行為影像等，共計68次。

南投地院合議庭指出，黃男身為國小老師及棒球教練，竟趁小球員不諳世事之年紀，為逞一己私慾，侵害被害人性自主權，甚至有部分小球員持續被黃男侵犯到國、高中，犯罪時間橫跨18年多，被害的人數、次數眾多，導致被害人產生終生難以平復的心理傷害，

法官審酌，黃男最終坦承犯行，且已與其中14名被害人達成和解、調解並均賠償完畢，足認其有盡力試圖彌補被害人受創傷的身心靈，且對自己行為有所悔悟，根據黃男自白、被害人及學校老師的證述、扣案照片等證據，認定黃男犯38項加重強制猥褻罪、21項加重強制性交罪、4項成年人故意對少年犯強制猥褻罪、一項成年人故意對少年犯強制性交罪、3項強制猥褻罪、1項強制性交未遂罪，共68罪，各判處7年6月到7月不等徒刑，合併應執行有期徒刑13年。全案仍可上訴。