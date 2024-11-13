採訪珠海慘案35死　不只BBC受阻！日記者被帶走「逼刪所有素材」

▲ 日本記者室谷陽太被中國警察帶走。
圖文／鏡週刊
中國廣東珠海市香洲區體育中心，在本月11日晚間發生無差別撞人事件，一名60多歲男子開車闖進體育中心後，發瘋似撞人，目前官方表示已造成35人死亡。事件發生後，國外媒體也陸續抵達現場報導，但頻頻遭到當地民眾阻撓，甚至日本TBS記者還被警方帶走。
日本TBS駐中國記者室谷陽太就表示，事發生後他隨即到現場採訪，但現場卻有民眾出來包圍他，並報警處理。之後室谷就被警方帶走問話，並逼他刪光所有採訪素材。
另一方面，英國BBC記者麥笛文也面臨同樣狀況。當他在運動館前採訪時，同樣遭到一位民眾阻攔，還大聲咆嘯，不斷干擾採訪。
就有網友認為，這些出來干擾採訪的「民眾」可能都是便衣，偽裝成一般人，但實際上就是官方糾察人員。另外也有網友調侃，這些中國人在面對「境外勢力」時，就會變得特別團結。
事件後、現場行って撮影してたら近所の住民を名乗る人に取り囲まれた上警察を呼ばれ、派出所に連れて行かれて全ての素材を削除させられました。— 室谷陽太 (@yotamurotani) November 12, 2024
広東省では深圳の日本人学校の件もあり、無差別事件が頻発している。 https://t.co/t3Wjawx4II
珠海の事件、ＢＢＣの記者がスタジアム前でレポート中に中国市民を名乗る人間から撮影妨害されている。わたしたちと完全に同じ状況。不自然に私服の市民が現場近くでたむろしていて、外国人記者を見つけると、すかさず通報。— 室谷陽太 (@yotamurotani) November 13, 2024
pic.twitter.com/V203AHHw5t
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