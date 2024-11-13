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採訪珠海慘案35死　不只BBC受阻！日記者被帶走「逼刪所有素材」

採訪珠海慘案35死　不只BBC被阻撓！日本記者被警察帶走、逼刪光所有素材

▲ 日本記者室谷陽太被中國警察帶走。

圖文／鏡週刊

中國廣東珠海市香洲區體育中心，在本月11日晚間發生無差別撞人事件，一名60多歲男子開車闖進體育中心後，發瘋似撞人，目前官方表示已造成35人死亡。事件發生後，國外媒體也陸續抵達現場報導，但頻頻遭到當地民眾阻撓，甚至日本TBS記者還被警方帶走。

日本TBS駐中國記者室谷陽太就表示，事發生後他隨即到現場採訪，但現場卻有民眾出來包圍他，並報警處理。之後室谷就被警方帶走問話，並逼他刪光所有採訪素材。

另一方面，英國BBC記者麥笛文也面臨同樣狀況。當他在運動館前採訪時，同樣遭到一位民眾阻攔，還大聲咆嘯，不斷干擾採訪。

就有網友認為，這些出來干擾採訪的「民眾」可能都是便衣，偽裝成一般人，但實際上就是官方糾察人員。另外也有網友調侃，這些中國人在面對「境外勢力」時，就會變得特別團結。


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