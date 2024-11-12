「渡其心，安其居」宜蘭更保深度推廣「渡安居」　扶持更生人復歸

▲更保宜蘭分會主任黃淑美受邀擔任「更生人家庭支持及援助家庭服務〜安置服務」報告人。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「渡其心，安其居」是「渡安居」草創時信念，讓更生人再次邁入社會前有一個中繼站，透過多元處遇順利與社會接軌。更保宜蘭分會長期推廣「渡安居」，幫助更多更生人順利復歸社會。日前宜蘭分會主任黃淑美，更受邀到衛福部舉辦的毒品戒治工作坊，說明「渡安居」的營運，盼望藉此幫助更多有藥癮的更生人。

德國哲學家尼采說「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭。」眼睜睜看著多人深陷毒海無法自拔，內心無力與埋怨，倒不如試著其他因應方式或管道協助他們脫離毒海。這也是「渡安居」應運而生的理念，本著幫助更生人的初衷，透過不同方法，達到戒除毒癮、復歸社會的目的。

更保宜蘭分會奉法務部指示，於2010年7月22日開辦「渡安居」女性戒（心）毒安置處所，安置期間提供免費住宿及專業服務，係全國第一家整合司法機關、行政機關及第三部門所委託合作之安置處所。

更保宜蘭分會於2013年委託佛光大學進行「建立女性藥癮者生活適應輔導機制之研究~宜蘭渡安居初探」，學術研究發現：「渡安居是全國第一間跨機關整合的戒毒處所、政府與社區資源的再介入、信任基礎的營造、有別於福音戒毒的另類選項、制度設計上的供需法則、方向與社會接軌之特色」。再於2020年實務發現：「渡安居住民居住期程較長、持續穩定就業、修復與家人關係、處遇個別化、再犯率較低。」

由此可見，「渡安居」確實發揮其功效，幫助更多更生人。因此衛生福利部社會救助及社工司於今年年10月28、29日舉辦 「成人藥癮者家庭支持服務及資源培力輔導」工作坊，就邀請經營「渡安居」頗有功效的更保宜蘭分會主任黃淑美，擔任「更生人家庭支持及援助家庭服務〜安置服務」報告人。黃淑美也藉此機會說明「渡安居」設置的目的，以及實際上發揮的功效。